Personlig assistent sökes
2025-09-05
, Övertorneå
, Överkalix
, Gällivare
, Kalix
Vi söker personal till en glad och trevlig kvinna i Pajala. Kunden har ett intresse för blommor, loppis och shopping. I arbetet som personlig assistent ingår arbetsuppgifter såsom personlig hygien, måltidsstöd, stöd vid förflyttningar, samt att hjälpa till vid aktiviteter. Det kan innebära att följa med när kunden besöker vänner och familj.
Arbetstiderna är i huvudsak förlagd på nattarbete (jour), samt helg. Annan förläggning kan förekomma vid behov. Det finns möjlighet att kombinera passen för att arbeta längre arbetspass. Vi söker personal på timanställning med eventuell möjlighet till övergång till fast tjänst.
Vi ser gärna att du har möjlighet att starta omgående, eller enligt överenskommelse.
Företagsinformation
Vad Access Assistans erbjuder dig:
Stöd för din hälsa och ditt välmående genom friskvårdsbidrag.
Konkurrenskraftiga löner och pensionslösningar för ekonomisk trygghet.
Kollektivavtal som säkerställer rättvisa arbetsvillkor och trygghet i din anställning.
Möjligheten att vara del av ett engagerat och empatiskt team som arbetar för att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Tillsammans hjälper vi våra kunder att leva ett så självständigt och rikt liv som möjligt. Om du känner att du vill vara en del av denna resa, ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559444-4597) Kontakt
Evelina Lindberg evelina@accessassistans.se Jobbnummer
9493204