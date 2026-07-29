Personlig assistent sökes - vikariat 50 %
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2026-07-29
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Furuboda Assistans AB i Lund
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
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eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 700 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan.
Om uppdraget
Jag söker en personlig assistent för ett vikariat på 50 % under en sjukskrivning, med möjlighet att fortsätta som timvikarie på längre sikt. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och helg, vilket gör tjänsten lämplig för dig som studerar eller söker ett flexibelt extrajobb.
Jag är en man i 40-årsåldern som efter en stroke använder rullstol, har ett omfattande omvårdnadsbehov och kommunicerar genom bokstavering. Du behöver inte ha erfarenhet av detta, men du behöver vara tålmodig, lyhörd och vilja lära dig.
Arbetet omfattar personlig omvårdnad, förflyttningar, hushållssysslor, ärenden samt stöd vid aktiviteter som ger en meningsfull vardag. Du arbetar ibland tillsammans med en kollega, så god samarbetsförmåga är viktigt.
Erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men störst vikt läggs vid att du är positiv, ansvarstagande och har ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Välkommen med din ansökan – jag ser fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2026-07-29Övrig information
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638), https://furubodaassistans.se/
Björkhemsvägen 13 (visa karta
)
291 54 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Furuboda Assistans Kontakt
Enhetschef
Caroline Dahlberg caroline.dahlberg@furuboda.se Jobbnummer
10014933