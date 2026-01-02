Personlig assistent på heltid

Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lycksele
2026-01-02


Är du en omtänksam och ansvarstagande person som trivs med att jobba nära människor? Då kanske du är den jag söker! Jag är en positiv kvinna i Lycksele som nu behöver en personlig assistent för heltidstjänst. Arbetet består av längre arbetspass både vardagar och helger, och du får ett varierat schema med både dag och kväll/natt pass.
Om jobbet:
Hos mig blir du ett viktigt stöd i min vardag. Du hjälper till med personlig omvårdnad och vanliga hushållssysslor som matlagning, städning och tvätt. Jag tycker om att hålla mig aktiv - baka, pyssla och ta promenader - och det är ett stort plus om du också tycker om sådant.
Vem är du?
Du är lyhörd, tar egna initiativ och är rökfri. .
Omfattning:
Tillsvidare, 100 %. Arbetspass både vardagar och helger. Tillträde omgående.

Så ansöker du
Känns det här som rätt jobb för dig? Skicka gärna in din ansökan redan idag - jag ser fram emot att höra från dig!

Ersättning
Fast lön

Sista dag att ansöka är 2026-01-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i (org.nr 559237-3962), https://assistansakuten.se

Arbetsplats
Assistansakuten

Jobbnummer
9667755

