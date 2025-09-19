Personlig assistent på 70% sökes i Tuve!
2025-09-19
Nu söker en personlig assistent på 70% till en man boendes på Hisingen i Göteborg!
Mannen har MS och är rullstolsburen. Som hans personliga assistent är du behjälplig genom att vara hans armar och ben. Detta kan till exempel vara i matsituationer, personlig hygien, hushållssysslor och förflyttningar. Mannen för sin egen talan men har begränsningar i sin verbala kommunikation. Mannen uppskattar all typ av musik, att vara ute i naturen samt restaurangbesök.
Kvalifikationer/önskemål om dig som assistent:
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbetet som personlig assistent, att du är lugn och har bra tålamod samt att du tycker om att laga mat då kunden gärna testar nya maträtter. Du är simkunnig och inte rädd för vatten och får gärna vara kreativ och händig.Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
Tjänsten är en fast tjänst på 72% med arbete ca 3 dagar i veckan. Arbetspassen är förlagda mellan 09.30-19.55 måndag-söndag. Vi ser gärna att du är tillgänglig för introduktion v 44.
Är du personen vi söker? Sök tjänsten!
OBS! Ansökningar med videoinspelning kommer att prioriteras.
Ledorden för God Assistans är omtanke, enkelhet, öppenhet och inflytande. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens inom assistansyrket. Vidare betraktas engagemang och glädje som värdefullt, och att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan för verksamheten. Vi strävar efter att uppnå bästa möjliga personliga bemötande, en hög tillgänglighet och snabb service. För närmre information, läs gärna mer på God Assistans hemsida, www.godassistans.se.
Vi har kollektivavtal och erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag upp till 4000 kr/år samt kontinuerlig utbildning.
Handlingar som styrker rätt att arbeta i Sverige måste uppvisas vid eventuell intervju:
• En svensk medborgare styrks t.ex. med pass eller personbevis från Skatteverket.
• Även EU/EES-medborgare har rätt att arbeta i Sverige. Medborgarskapet styrks t.ex. med pass eller uppehållskort.
• Tredjelandsmedborgare (utanför EU/EES) styrker sin rätt att arbeta i Sverige med beslut från Migrationsverket, UT-kort (både fram-och baksida) eller ett LMA-kort.
Vi som arbetsgivare får inte begära att handlingar som styrker rätten att arbeta i Sverige mejlas till oss. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Väst AB
(org.nr 559248-7499) Kontakt
Lisen Karlström lisen.karlstrom@godassistans.se Jobbnummer
9517651