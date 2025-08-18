Personlig assistent och Arbetsledare, Skövde
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skövde Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Skövde
2025-08-18
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren personlig assistent som också vill ta på sig rollen som arbetsledare.
Om mig: Jag är en man bosatt i Skövde och har behov av personlig assistans dygnet runt. Jag uppskattar att umgås med min familj, ta promenader, bada och delta i aktiviteter som stärker mitt välbefinnande. Sinnesstimulerande aktiviteter är något jag värderar högt. Jag förflyttar mig med hjälp av rullstol och kommunicerar genom ljud och kroppsspråk.
Om rollen: Som arbetsledare för mitt assistent team kommer du att ha en central roll i att säkerställa att mitt stöd fungerar smidigt och effektivt. Du ansvarar för planering och samordning av teamets arbetsuppgifter, samtidigt som du själv arbetar aktivt som personlig assistent. Det är avgörande att du har ett gott samarbete med mina gode män, och att du kan samarbeta väl med dem i beslut och planering som rör min assistans.
Din arbetsplats är där jag befinner mig, oavsett om det är i hemmet, hos vänner och familj eller på utflykter och resor. Det är av största vikt att du har förmågan att alltid sätta mig i fokus och stå upp för mina behov. Du kommer att ansvara för att teamet utför sitt arbete utifrån mina specifika behov och preferenser, och se till att jag får den personliga assistans jag behöver för en trygg och meningsfull vardag.
Vi söker dig som:
• Har flera års erfarenhet av arbete som personlig assistent.
• Har tidigare erfarenhet av arbetsledning, vilket är en stor fördel.
• Är ödmjuk, tålmodig och flexibel.
• Har förmågan att sätta mig främst i rummet och säkerställa att mitt team alltid prioriterar mina behov i sitt arbete.
• Har god förmåga att samarbeta och skapa en trygg och meningsfull tillvaro.
• Har god kännedom om hjälpmedel och hur de används i assistansarbetet.
• Är närvarande och lyhörd inför mina behov.
Viktigt att notera: Jag har allergier, vilket innebär att arbetsplatsen måste vara helt doftfri. Du behöver också behärska svenska flytande i både tal och skrift. Det är meriterande om du har körkort samt om du är rök- och snusfri.
Arbetstid och omfattning: Tjänsten omfattar 32 timmar i veckan med möjlighet till extra arbete vid behov. Arbetspassen varierar och du behöver vara beredd på att arbeta dagar, kvällar, helger samt nätter med jour.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9462437