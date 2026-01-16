Personlig Assistent Natt Ljungskile
Team Shanty ~ Här är det gott att vara!
Vi söker dig som är en erfaren och engagerad personlig assistent!
Du söker tjänsten för att stödja en ung tjej med särskilda behov och göra skillnad på riktigt!
I Team Shanty är vi dedikerade att erbjuda en varm och stödjande atmosfär där varje individ är uppskattad och respekterad. Din personliga mognad är avgörande.
KRAV:
Empatisk och positiv inställning
Trygg och balanserad personlighet
Minst 5 års erfarenhet av yrket som Personlig Assistent
Färdig med VAB!
Beredd att delta i vår specialiserade utbildning
God kommunikationsförmåga och arbetsvillighet
Flexibilitet och pålitlighet
Vi erbjuder nu EN tjänst ca 70% (två nätter i veckan) för att jobba med vår tjej på 19 år som behöver erfarna, mogna personer i sitt team!
Även du som söker tjänst natt behöver lära känna oss och introduceras dag över en längre tid.
Arbetsplats i hemmet i nära samarbete med föräldrar och team.
Ytterligare några beskrivande ord om Dig som söker:
Du är 40+ och har MYCKET god erfarenhet av arbete där du hjälpt någon i dennes liv som personlig assistent.
Du är van att behandla/arbeta fysiskt med andra.
Du tycker om att göra skillnad för andra.
Du är stark och i balans såväl fysiskt som psykiskt med ett inre lugn och trygg i dig själv.
Du är frisk och arbetsvillig.
Rök-/drogfri
Du är villig att lära nytt.
Du är van vid att arbeta både ensam och tillsammans.
Du tycker om lugn och ro.
Du har personlig och yrkesmässig mognad och har ordning på din tillvaro!
Du är färdig med VAB.
Du trivs med arbete i hemmiljö/ familj.
Du är villig att utvecklas långsiktigt med oss!!
Om du kunde bocka i rutorna har vi det perfekta jobbet för dig!!
Förmåner:
Konkurrenskraftig lön, utifrån individuell erfarenhet, kompetens och omfattning på tjänst.
Specialiserad utbildning inom personlig assistans
Möjlighet till personlig och professionell utveckling
En stöttande arbetsmiljö
• Anställning enligt överenskommelse och 2 månaders provanställning.
• Vi arbetar holistiskt
• Vi är noga med hälsa och träning och vägleder dig gärna
Katter och hund finns
Vi tar endast emot kvinnliga sökande
Vi håller intervjuer löpande och tillsätter tjänsterna snarast
Hur du ansöker (läs noga tack):
Skicka ditt CV och ett personligt brev där du tydligt beskriver din passion för att hjälpa andra och varför du söker dig just till oss!
Minst 2 referenser
Fullständiga kontaktuppgifter
Nytaget foto
Social media ex Facebook eller Instagram.
Maila till: teamshantywork@gmail.com
Ange "I love my work" i ämnesraden så öppnar vi ditt mail!
Beställ samtidigt utdrag ur Polisens belastningsregister
OBS ENDAST seriösa och kompletta ansökningar beaktas för intervju! Respektera vår önskan.
Sök inte för att få din a-kassa och andra ersättningar utbetalda!
Vi ser fram emot att välkomna nya medlemmar till vårt dedikerade Team Shanty! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: Teamshantywork@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "I Love My Work!". Arbetsgivare Song For She Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
