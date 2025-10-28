personlig assistent, multitasking
2025-10-28
Du måste inte ha erfarenhet sedan tidigare, det kan t.o.m vara en fördel i detta fallet.
Vi söker dig som har ett brett spektrum av personliga intressen , kunskaper och färdigheter.
Du måste inte kunna allting som står nedanför men gärna ett brett spektrum.
Städa noga. Inreda. Organisera. Styling av hem. Återbruk.
Kroppsbehandling, healing, massage, bodywork, body code, emotion code, dj Joe Dispenza, Rosenmetoden, etc.
Matlagning, gärna vegan och annat. Odling i enklare form.
Administrativa kunskaper, hantering av order och kunder, gäster, bokningar. Reklam, marknadsföring, gärna sköta hemsidor. Gärna även en artistisk ådra, dans, musik, sång, dj, etc.
Körkort och bil är plus men ej krav.
Flyttbar och flexibel är fördel. Bostäder på olika orter kan ordnas tillfälligt.
Initiativförmåga och kreativitet samt att vara steget före är bra. Är du dessutom händig och kan måla, spackla, tapetsera, göra enklare renovering så är det kanon!
Omgående tillsättning. Skicka CV, info om bostadsort, svar på alla önskemål ovanför och gärna en bild på dig själv samt löne-anspråk.
Nytt liv med www.rentalhome.se
- var med och skapa!
Vi kan även erbjuda en utbildning för dig som är taggad men inte är säker på att du räcker till. Ingen lön under utbildningen men vi bjuder på boende och mat.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: invoice@billebro.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592)
Ytterturingen 471 (visa karta
)
841 95 ÖVERTURINGEN Arbetsplats
Ytterturingen Jobbnummer
9578604