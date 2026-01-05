Personlig assistent med erfarenhet av epilepsi
DVT Assistans har sedan 2005 arbetat för att skapa vardagsflyt för både våra kunder och våra assistenter.
Det gör vi genom att erbjuda personlig assistans som bygger på engagemang, respekt och omtanke - något som gör verklig skillnad för både kunder, anhöriga och våra medarbetare.
Vi är en arbetsgivare som värnar om våra anställda. Hos oss arbetar du under trygga och goda arbetsvillkor, med kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag som en självklar del av din anställning. För oss är det viktigt att du som assistent känner dig uppskattad, trygg och delaktig. Vår värdegrund - Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet - genomsyrar hela verksamheten och är en levande del av vårt dagliga arbete. Idag sysselsätter DVT Assistans ca 350 personliga assistenter.
Hos oss får du mer än ett jobb - du får världens viktigaste arbete, där du varje dag har möjlighet att göra skillnad i en annan människas liv, på riktigt.
Vi söker aktiva assistenter till en ung kille som har autism och som även får många epileptiska anfall per dag. Han söker aktiva assistenter eftersom han älskar att vara utomhus och cykla eller promenera. Kunden kommunicerar inte via ord men förstår om man pratar tydligt till honom. Därför är det viktigt att du pratar tydlig svenska.
Under större delen av arbetstiden jobbar man två assistenter tillsammans. Arbetstiderna är i första hand lagda på dagar och kvällar men målet är att det i framtiden även ska bli nätter. Sysselsättningsgraden är 50-80%.
Kunden bor utanför Katrineholm så du behöver ha körkort och bil för att ta dig till jobbet. Busstiderna fungerar inte. I hemmet finns katt så du får inte vara allergisk.
Vi söker dig som
• har körkort och bil
• är lugn och trygg, inte stressar upp dig
• har en bra kondition
• pratar tydlig svenska
Meriterande om du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande och olika typer av epilepsi.
Till detta uppdrag krävs utdrag ur belastningsregistret. Det kan du beställa på:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
