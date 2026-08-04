Personlig assistent, Malmö med omnejd
Sundholmen Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-08-04
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, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundholmen Personlig Assistans AB i Malmö
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Svedala
eller i hela Sverige
Vi söker nu dig som önskar arbeta extra vid behov som personlig assistent. Vi har behov av att anställa vikarier inom flera av våra uppdrag i Malmö med omnejd. Skriv gärna i ansökan om du har speciella önskemål vad gäller anställning, arbetsort och arbetstider. Ange även i ansökan om du har körkort och tillgång till bil för att ta dig till arbetsplatsen.
Vi söker dig som är engagerad och trivs med att jobba med människor. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som personlig assistent är det meriterande.
Vi tillämpar löpande urval varpå tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sundholmen Personlig Assistans AB är ett personligt assistansbolag med mer än 30 års samlad erfarenhet inom branschen. Vårt mål är att erbjuda en individuellt utformad, personlig och professionell helhetslösning inom personlig assistans. Vi ser våra medarbetare som vår viktigaste resurs och vi lägger stor vikt vid att vara en god arbetsgivare. Vi månar om goda anställningsvillkor och en trygg arbetsmiljö och är anslutna till kollektivavtal Bransch G – Personlig Assistans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: rekrytering@sundholmenassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Referens Malmö 2608". Arbetsgivare Sundholmen Personlig Assistans AB
(org.nr 559021-3475)
Sundskajen 4A (visa karta
)
216 43 LIMHAMN Kontakt
Verksamhetschef
Sara Allenmark af Rolén sara@sundholmenassistans.se Jobbnummer
10022102