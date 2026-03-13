Personlig assistent, LSS
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare.
Vill du bli vår nya kollega och vara med och skapa trygg, säker och jämlik vård för alla?
LSS-verksamheten söker dig som vill arbeta som personlig assistent. Under förutsättning av fattade beslut finns nu flera tjänster - både vikariat och tillsvidareanställning - med schemalagd arbetstid dag, kväll, natt och helg att söka i ett ärende.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Ärendet avser ett minderårigt barn och arbetsuppgifterna innebär att assistera i bland annat personlig omvårdnad och kommunikation genom att tolka behov. Social dokumentation och uppföljning av genomförandeplaner ingår i arbetsuppgifterna. Som personlig assistent arbetar du i det egna hemmet.
I ärendet finns det vissa arbetsuppgifter som kräver specifik kompetens. Den inhämtas via utbildning i introduktionen.
Mer info fås vid en eventuell intervju.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du som söker har godkänt betyg från gymnasiets vård och omsorgsprogram eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Du är stabil, lugn och du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter i arbetet.
• Du är kommunikativ och kan på ett enkelt och tydligt sätt informera och säkerställa att information nått fram.
• Du kan uttrycka dig väl i det svenska språket, både i tal och skrift.
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats. Vi erbjuder glada arbetslag, positiva arbetsplatser och goda personalförmåner för dig som anställd!
Välkommen med din ansökan till en spännande och utvecklande tjänst. Ansökan görs digitalt via Offentliga Jobb.
Eftersom vi ser fram emot din ansökan så vänta inte utan sök tjänsten redan idag. Urval och intervjuer sker löpande.
Innan anställning kan ske begärs utdrag ur Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister.
Grundannonsering sker enligt kommunens policy, vi undanber oss därför bestämt försäljare av annonsplats, rekryteringssajter och liknande.
Läs mer: Eda kommuns hemsida Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
