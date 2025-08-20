Personlig Assistent Lomma
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lomma
2025-08-20
Vi söker nu en assistent för att stärka upp i vårt arbetsteam runt vår glada, busiga kund i Lomma. Hon är en kvinna på 58år som har epilepsi, autism och Angelmans syndrom. Vi söker dig som kan arbeta som timvikarie.
Vår kund är pigg på det mesta i livet, hon tycker om att shoppa, göra utflykter, ta en promenad eller bara vara på hennes fina uteplats. Hon har inget eget språk men kan vissa tecken. Hon är lite ostadig när hon går så därför brukar hon åka rullstol när ni är på utflykter eller liknande.
Det här är en glad och pratig (på hennes egna sätt) kvinna som gärna kramas och busar. Men det kan hända att hon blir arg, då kan hon nypas och kanske dra i ditt hår. Det går oftast över lika snabbt och hon menar egentligen inget illa utan vill oftast kramas snart igen.
Hos vår kund arbetar idag trygga och fina assistenter som turas om att jobba hela dygn. Hon har alltid en assistent hos sig, men vid utflykter så som till exempel bad är man två assistenter. Vi söker endast kvinnor till denna tjänst, för att vår kund känner sig mest trygg med kvinnor. Du kommer jobba dyngspass med 4 timmar jour eller 12 timmarspass.
Assistentens roll och erfarenhet
Till vår kund söker vi en assistent som har ett gott humör, stort tålamod och att du vet vad det innebär med lågaffektivt bemötande, samt kan sätta gränser. Det mår kunden bra av. Det är även bra om du har erfarenhet av liknande arbete med personer som har samma problematik. Detta är en rökfri arbetsplats, det är bra om du har körkort men det är inget krav. Det finns bra bussförbindelser som stannar nära kundens lägenhet.
I arbetsgruppen arbetar alla för att det ska vara en positiv stämning, alla hjälps åt för att hitta bra lösningar när eventuella problem uppstår.
Du behöver vara flexibel gällande arbetstider eftersom vi i arbetsgruppen löser bemanningen om någon blir sjuk eller har semester - vi ställer upp för vår kund och varandra.
Meriterande erfarenheter
• Erfarenhet som personlig assistent.
• Erfarenhet av epilepsi.
• Erfarenhet av HLR.
• Kunskap om lågaffektivt bemötande.
• Svenska i tal och skrift.
• Rökfri är ett krav.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
• Extra vid behov, vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och semester.
• Dubbelassistans förekommer (man arbetar två assistenter samtidigt).
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fmf Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/ Kontakt
Kundansvarig
Renata Krystyniak Jobbnummer
9466464