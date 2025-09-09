Personlig Assistent Lenhovda
2025-09-09
Vår kund är en tjej på 15 år som bor tillsammans med sina föräldrar i Lenhovda. Hon har en ovanlig diagnos Tuberös skleros med en svårbehandlad epilepsi, vilket gör att hon behöver en assistent vid sin sida dygnets alla timmar.
Som personlig assistent här hos vår kund har du ett otroligt omväxlande arbete.
Hon gillar att shoppa, bada, ta en fika men även att ta det lugnt. Vi ser helst kvinnliga sökande då hon känner sig mest bekväm med det och också behöver praktisk hjälp med vissa integritetsnära moment. Assistenter stöttar också i kommunikationen och hjälper till att hålla i den röda tråden då hon lätt tappar fokus.
Precis som för många andra unga vuxna innehåller vardagen en mix mellan vardagens måsten och det som ger livet guldkant. Med dig som assistent finns säkert nya äventyr att upptäcka tillsammans!
Assistentens roll och erfarenhet
Till denna tjänst söker vi som sagt kvinnor. Vi ser gärna att du som söker har relevant erfarenhet/utbildning men mest av allt söker vi efter rätt person. Det måste stämma med kunden och övriga i familjen. Du kan inte vara allergisk då det finns en liten hund i familjen.
Du behöver ha körkort och tillgång till egen bil eftersom bussförbindelserna inte är de bästa. Du får introduktion som krävs på plats och vi vill gärna att alla våra assistenter går våra utbildningar. Det är av stor vikt för vår kund och för oss på FMF Assistans att de assistenter som arbetar hos oss är trygga, omtänksamma och positiva. Tillsammans ser vi till att göra varje dag betydelsefull och fin!
Meriterande erfarenheter
• Krav B-körkort och tillgång till bil.
• Kunskap om och erfarenhet av Problemskapande beteende och lågaffektivt bemötande.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
• Ca 50% varierande pass - mestadels eftermiddag/kväll, men på lovdagar och helger även dagtid.
• Tjänsten innebär också jobb varannan helg.
• Finns även behov av assistenter som kan ta extrapass vid behov, tex vid ordinarie assistents sjukfrånvaro/sem.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
Enligt kollektivavtalet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fmf Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9498898