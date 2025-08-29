Personlig assistent i Tidaholm 75%
2025-08-29
Här har du chansen att få jobba tillsammans med ett härligt och välfungerande gäng som kallar sig för team Dahlin med Peter Dahlin i spetsen.Vi erbjuder ett meningsfullt och givande arbete hos Peter i Tidaholm som behöver ditt stöd i hemmet. I uppdraget ingår personlig omvårdnad, andningshjälp, rehabilitering och aktivering. Arbetet sker i en mycket trevlig arbetsmiljö både rent fysiskt i Peters fina hem, men också socialt då både Peter och hans fru är väldigt trevliga, inbjudande och fina personer.Du får arbeta i ett framåtsträvande och utvecklande uppdrag med varierande aktiviteter. Kika gärna in på team.dahlin20 på instagram för att få en inblick i Peters vardag och bakgrund.
Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund vars ambition är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället. Som en del av Novum Assistans är du delaktig som medarbetare genom regelbundna arbetsplatsträffar där utveckling av uppdragen sker. Vi som assistansbolag skapar förutsättningar för de uppgifter som assistansen kräver, med fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget. Du som assistent får därmed möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll som personlig assistent. Vem är du som sökande? Vi söker dig som har en personlig lämplighet för uppdraget, där samspelet och kemin mellan dig och uppdragsgivaren är avgörande för upplevelsen av arbetet. Du är vänlig, lyhörd och ansvarsfull. Vi ser gärna att du är en aktiv person som är positiv till olika aktiviteter som tex hockey, konserter, resor mm Det är viktigt att du både är punktlig men även flexibel för att ibland kunna hoppa in för att täcka luckor i bemanningen. Önskvärt är även att du har god fysik, är glad och positiv. Inför arbetet kommer du få introduktion med bredvidgång. Det är viktigt för oss att både du och Peter känner er trygga tillsammans.
Erfarenhet av trakealkanyl och PEG är meriterande.
Körkort är meriterande
Om anställningen 1 tjänst
Anställningsformen är efter provanställningen en tillsvidareanställning så länge uppdraget varar.
Arbetstiderna är förlagda över dygnets alla timmar. Man arbetar 12 timmarspass med start och slut kl 08-kl.20 el kl.20-kl.08
Man arbetar alltid två tillsammans.
Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget fås vid en eventuell intervju. För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. Ersättning
