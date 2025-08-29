Personlig assistent i Täby
Assistans Kompetens I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Täby
Assistans kompetens är en erfaren och engagerad assistansanordnare som erbjuder personlig assistans av hög kvalitet över hela Sverige med starkt fokus på individens behov.
Vår kunniga och motiverade personal är kärnan i vår verksamhet och vi arbetar aktivt för att ge de bästa förutsättningarna att lyckas i sitt uppdrag. Alla våra chefer har dessutom själva arbetat som personliga assistenter.
Vi har kollektivavtal samt är godkända av IVO och IFA. Gå gärna in på www.assistanskompetens.se
för att läsa mer om oss eller på assistanskoll.se
Positiv 52-årig man med sambo boende i Täby söker personlig assistent, deltid ca. 50 %
Jag är rullstolsburen på grund av muskelsjukdom men är aktiv och ser möjligheter i det mesta. Mina intressen är bland annat friluftsliv, hem och sommarstuga, träning, samhällsfrågor, hantverk, matlagning och musik. Tjänsten innebär i dagsläget arbete 2 - 3 dagar per vecka med möjlighet till mer tid på sikt. Arbetspassen är normalt förlagda till dagtid på vardagar. Det kan även med framförhållning förekomma arbetspass på andra tider. Jag är mån om att mitt hem ska vara en bra arbetsplats och kan då bland annat i viss mån anpassa arbetstiderna utifrån assistentens förutsättningar. Som assistent kommer du att hjälpa till när min fysiska kraft inte räcker till, både i vardag och fritid. Det kan till exempel handla om: - Personlig hygien, av- och påklädning, förflyttningar, träning i och utanför hemmet. - Hushållssysslor som matlagning, tvätt/städ och handling. - Extra händer i hantverksarbete, följa med på ärenden, hänga med ut på promenad eller med cykel.
Jag bor centralt i Täby med närhet till tåg och buss. För att vi ska fungera tillsammans så tror jag att du är 25 till 55 år gammal, är en glad, självständig, noggrann och kreativ person som också trivs med att röra på dig och vara ute i samhället på olika aktiviteter. Eftersom det förekommer lyft vid förflyttningar så behöver du ha god fysik, även om personlyft- och förflyttningshjälpmedel också kan användas. Din svenska är god men inte nödvändigtvis perfekt. Du bor troligen i Täby eller närliggande kommun.
Om detta stämmer in på dig så är du välkommen med din ansökan. Intervjuer sker löpande tills vi hittar rätt kandidat
Mejla din ansökan till: pa4johan@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Detta är ett deltidsjobb.
Assistans Kompetens i Sverige AB
(org.nr 556811-1008), http://www.assistanskompetens.se
183 51 TÄBY Kontakt
Kund och personalansvarig
Maria Bergman maria@assistanskompetens.se Jobbnummer
