Personlig Assistent I Strömstads Kommun
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Strömstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Strömstad
2026-01-30
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FMF Assistans AB i Strömstad
, Årjäng
, Uddevalla
, Åmål
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Vi har fått förtroendet att starta upp ett helt nytt assistansuppdrag hos en härlig kille som bor på en gård utanför Strömstad. Här bor han tillsammans med sin familj men också många olika djur. Detta gör att vi söker någon som inte har pälsdjursallergi.
Vi söker dig som vill vara med och forma äventyrliga dagar med vår kund! Han är en glad kille på 28 år med en autism. Han har behov av trygga, ansvarstagande och positiva assistenter som ser möjligheter. Vi söker en assistent som vill hjälpa till att bygga upp nya rutiner då det tidigare har saknats resurser till att hjälpa honom att vara aktiv och ha en varierande vardag. Detta är ett tillfälle att skapa ett roligt och framför allt spännande arbete som personlig assistent.
Assistentens roll och erfarenhet
Du behöver vara lugn, trygg, lyhörd och engagerade som person. Vi ser att det bästa för kunden är personer som är stabila, pålitliga och som har nära till skratt och en förmåga att se det positiva. Här behövs stöd i både hygien, matlagning och aktiviteter samt ständig tillsyn.
Du vägleder och motiverar när det behövs, samtidigt som du förstår när du ska backa. I arbetsuppgifter ingår det mesta som görs i vardagen och här gör vi det tillsammans!
Du är behjälplig och ett stöd i allt som kunden gör. Inga tunga lyft förekommer.
Erfarenhet från liknande arbete är en fördel. Vi ser gärna manliga sökande, men det är inte ett krav. Viktigt är att du passar in i familjesituationen och viktigast av allt är att du och vår kund trivs tillsammans, har en bra kemi och har kul tillsammans! Meriterande är om du tycker om konst, musik och media.
Du kommer att få individanpassad introduktion och tillgång till vårt utbildningsprogram.
Meriterande erfarenheter
• Svenska i tal och skrift.
• Kommunikativ i engelska eftersom ena föräldern förstår mycket lite svenska.
• Erfarenhet av liknande arbete.
• B-körkort
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
• Tjänsten är på 40 timmar i veckan.
• Arbetspass 09:00 - 17:00.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
Enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fmf Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9714467