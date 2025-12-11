Personlig assistent i Solberga
2025-12-11
Omsorgs Landslaget AB bedriver personlig assistans i Stockholm. Vi är ett företag med stor teamkänsla som gör att vår personal känner sig sedda och hörda.
Vår brukare är en 68-årig man som har en förvärvad hjärnskada och bor i egen lägenhet i Solberga och som behöver stöd i allt han gör. Brukaren är gående och verbal. I arbetet hjälper du brukaren med omvårdnad, matlagning, hushållsarbeten och olika aktiviteter.
Det är önskvärt att du som söker har erfarenhet av arbete som personlig assistent. Som personlig assistent är det viktigt att kunna läsa av när brukaren behöver hjälp och när det är dags att ta ett steg tillbaka samt att du kan bjuda på dig själv men även hålla låg profil när situationen kräver det. Personkemi är avgörande.
Du som söker tjänsten har mycket god svenska i tal och skrift.
Vi intervjuar löpande och tjänsten tillsätts snarast. Vi kommer endast kontakta kandidater som blir aktuella för intervju och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Vi har kollektivavtal och erbjuder alla anställda betald introduktion.
Vi har som rutin att alltid begära ett utdrag ur belastningsregistret på samtliga som anställs.
Tjänsten är 1 pass i veckan, tisdag-onsdag kl 20-16, med 6 timmar jour på natten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
E-post: omsorgslandslaget@yahoo.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgs Landslaget AB
(org.nr 556945-6048) Jobbnummer
9639801