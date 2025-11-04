Personlig assistent i Piteå
2025-11-04
Assistans kompetens är en erfaren och engagerad assistansanordnare som erbjuder personlig assistans av hög kvalitet över hela Sverige med starkt fokus på individens behov.
Vår kunniga och motiverade personal är kärnan i vår verksamhet och vi arbetar aktivt för att ge de bästa förutsättningarna att lyckas i sitt uppdrag. Alla våra chefer har dessutom själva arbetat som personliga assistenter.
Vi har kollektivavtal samt är godkända av IVO och IFA. Gå gärna in på www.assistanskompetens.se
för att läsa mer om oss eller på assistanskoll.se
Hej!
Jag söker nu en kvinnlig personlig assistent, extra vid behov.
Vart: Piteå
Anställning: Extra vid behov.
Bakgrund: Förtillfället är jag bosatt under en kortare period i Piteå, detta beroende på en vattenskada i ordinarie bostad.
Din huvudsakliga roll som assistent kommer, förutom sedvanliga uppgifter inom personlig assistans vara att vara ett stöd i min vardag.
Jag lägger absolut störst vikt vid dina personliga egenskaper, snarare än tidigare erfarenheter av liknande arbete.
Vi ser dock gärna att du har ett intresse för motion och hälsa och vara en medmänniskas högra hand.
Beskriv din själv i ansökan, vilka egenskaper du har, samt varför just du skulle passa för denna tjänst.
Du behärskar det svenska språket obehindrat i både tal och skrift och du ska även vara rökfri.
Är denna tjänst något för dig?
Tveka inte att höra av dig till:Personal@assistanskompetens.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: personal@assistanskompetens.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Piteå". Arbetsgivare Assistans Kompetens i Sverige AB
(org.nr 556811-1008), http://www.assistanskompetens.se
941 31 PITEÅ Jobbnummer
9588175