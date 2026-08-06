Personlig assistent i Lärbro - deltid

Aberia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland
2026-08-06


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland, Västervik, Valdemarsvik, Oskarshamn, Borgholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Aberia Personlig Assistans AB i Gotland, Linköping, Stockholm, Sundbyberg, Sollentuna eller i hela Sverige

Personlig assistent sökes – Fast rad på deltid + Vikarie

Publiceringsdatum
2026-08-06

Om tjänsten
Jag söker en personlig assistent till hösten som kan gå några timmar på rad och även hoppa in som vikarie.

Jag bor strax utanför Lärbro, så du behöver körkort och egen bil, eftersom kollektivtrafik saknas.

Om mig

Jag är en go och glad kvinna i 50-årsåldern med CP-skada. Jag älskar naturen och fotografering, gärna med hunden som ständigt försöker sno showen.

Jag har nära till skratt, är social men uppskattar också lugna stunder. Jag lever med generaliserat ångestsyndrom (GAD) och kan bli stressad ibland, så du får många gånger vara min struktur och minneshjälp.

Vem jag söker

Jag söker dig som:

Är lugn, trygg och närvarande

Kan ta vardagen med glimten i ögat

Är tålmodig när det blir lite kaos

Hjälper mig att hålla koll på vardagsbestyren.

Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att vi klickar och kan skratta tillsammans.

Arbetsuppgifter
Hjälpa mig med struktur och minneshjälp

Assistera i vardagsbestyren

Köra min bil vid behov

Vara med på fotoutflykter och hund-bus, och kanske dela några skratt på vägen
Skicka en kort presentation om dig själv och dina kontaktuppgifter.

🌱 För att trivas hos oss
För att trivas och växa i rollen som personlig assistent behöver du ha en välgrundad människosyn där alla människors lika värde är en självklarhet.

Du har mod, engagemang och en vilja att göra skillnad för någon annan.
God självkännedom, lyhördhet och flexibilitet är också viktiga egenskaper.

🏢 Om Aberia Personlig Assistans
Vi är arbetsgivaren som är små nog att vara nära – och stora nog att göra skillnad.

Hos oss får du en närvarande chef, stöd i ditt dagliga arbete, handledning, friskvård, kollektivavtal och en mängd utbildningsmöjligheter.

🌍 Vår verksamhet
Våra kunder finns i hela Sverige – barn, unga, vuxna, familjer och kommuner.

🌐 En del av något större
Aberia är en del av NHC Group, en nordisk koncern med bred kompetens inom LSS, personlig assistans, förskolor och äldreomsorg.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Aberia Personlig Assistans AB (org.nr 556625-6946)
102 28  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Kontakt
Alexander Silow
alexander.silow@aberia.se
0708704981

Jobbnummer
10024062

Prenumerera på jobb från Aberia Personlig Assistans AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Aberia Personlig Assistans AB: