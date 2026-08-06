Personlig assistent i Lärbro - deltid
Aberia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2026-08-06
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Personlig assistent sökes – Fast rad på deltid + VikariePubliceringsdatum2026-08-06Om tjänsten
Jag söker en personlig assistent till hösten som kan gå några timmar på rad och även hoppa in som vikarie.
Jag bor strax utanför Lärbro, så du behöver körkort och egen bil, eftersom kollektivtrafik saknas.
Om mig
Jag är en go och glad kvinna i 50-årsåldern med CP-skada. Jag älskar naturen och fotografering, gärna med hunden som ständigt försöker sno showen.
Jag har nära till skratt, är social men uppskattar också lugna stunder. Jag lever med generaliserat ångestsyndrom (GAD) och kan bli stressad ibland, så du får många gånger vara min struktur och minneshjälp.
Vem jag söker
Jag söker dig som:
Är lugn, trygg och närvarande
Kan ta vardagen med glimten i ögat
Är tålmodig när det blir lite kaos
Hjälper mig att hålla koll på vardagsbestyren.
Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att vi klickar och kan skratta tillsammans.Arbetsuppgifter
Hjälpa mig med struktur och minneshjälp
Assistera i vardagsbestyren
Köra min bil vid behov
Vara med på fotoutflykter och hund-bus, och kanske dela några skratt på vägen
Skicka en kort presentation om dig själv och dina kontaktuppgifter.
🌱 För att trivas hos oss
För att trivas och växa i rollen som personlig assistent behöver du ha en välgrundad människosyn där alla människors lika värde är en självklarhet.
Du har mod, engagemang och en vilja att göra skillnad för någon annan.
God självkännedom, lyhördhet och flexibilitet är också viktiga egenskaper.
🏢 Om Aberia Personlig Assistans
Vi är arbetsgivaren som är små nog att vara nära – och stora nog att göra skillnad.
Hos oss får du en närvarande chef, stöd i ditt dagliga arbete, handledning, friskvård, kollektivavtal och en mängd utbildningsmöjligheter.
🌍 Vår verksamhet
Våra kunder finns i hela Sverige – barn, unga, vuxna, familjer och kommuner.
🌐 En del av något större
Aberia är en del av NHC Group, en nordisk koncern med bred kompetens inom LSS, personlig assistans, förskolor och äldreomsorg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Aberia Personlig Assistans AB
(org.nr 556625-6946)
102 28 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontakt
Alexander Silow alexander.silow@aberia.se 0708704981 Jobbnummer
10024062