Personlig Assistent Göteborg/ Askim
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2025-09-10
Vi söker en assistent för arbete på fasta timmar till vår kund som bor med sin familj i Göteborg/Askim. Han är en 13 årig kille som har EP och kommunicerar med enstaka ord. Vi behöver stärka upp arbetslaget runt kunden och söker dig som är ansvarsfull och omtänksam.
Det dagliga arbetet består av att hjälpa till med det han inte klarar att göra själv. Du kommer främst att jobba i hans hem så du behöver vara ödmjuk och lyhörd för både honom och hans familj. Arbetet består mycket av att finnas för kunden. Du behöver också kunna anpassa dig till alla de miljöer han befinner sig i. Det kan förekomma tunga förflyttningar på grund av epilepsin, så god fysik är ett krav.
Kundens intressen är ridning, pussla, åka buss/tåg, ta en promenad och kolla på omgivningen. I hemmet finns en kanin och vår kund älskar djur så du bör inte vara pälsdjursallergiker. Tjänsten är perfekt för dig som studerar då passen är förlagda på eftermiddagar och helger. Vi söker en flexibel och kreativ person som kan motivera kunden i lämpliga aktiviteter, utifrån hans dagsform.
Assistentens roll och erfarenhet
Som assistent för vår kund förväntas du arbeta självständigt, vara trygg, ansvarstagande, positiv, inkännande och initiativrik. Du bör se möjligheter och kunna guida och motivera kunden när det behövs, samtidigt som du förstår när det är lämpligt att ta ett steg tillbaka. Vi arbetar lågaffektiv, vilket innebär att du behöver vara lugn och empatisk i ditt bemötande.
Du som assistent behöver vara flexibel gällande arbetstider eftersom vi i arbetsgruppen löser bemanningen om någon blir sjuk eller har semester - vi ställer upp för vår kund och varandra. Vi arbetar tillsammans för att göra kundens vardag så bra som möjligt.
Meriterande erfarenheter och krav
• Svenska i tal och skrift.
• Ej allergisk mot pälsdjur.
• God fysik.
• Erfarenhet av personlig assistans, barnskötare eller annan sjukvårdande insats är meriterande men inget krav.
• Erfarenhet av EP.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
• Start omgående eller enligt överenskommelse.
• Arbetstid eftermiddagar vardagar, dagtid helger och nätter på alla veckans dagar. Under skolledighet även dagtid.
• Tjänsten är på 14 timmar i veckan, men vid skollov så är arbetstiderna förlängda och för den som kan tänkas jobba aktiv natt finns möjlighet till fler timmar.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård och utbildningar.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
Enligt kollektivavtal, Fremia. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Detta är ett deltidsjobb.
Fmf Assistans AB (org.nr 556800-7206)
9501551