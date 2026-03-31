Personlig assistent deltid em/kväll
För att du ska kunna vara aktuell att bli min assistent behöver du ha körkort och bil och du behöver också kunna ta med mig hem till dig. Du behöver vara en lugn och trygg kvinna...
Jag är en på 28 år kvinna med en CP-skada och utvecklingsstörning. Jag behöver mycket hjälp och stöd i min vardag. Jag kan gå , men har dålig balans. Därför har jag även en rullstol för längre promenader. Det innebär också att jag har svårt att gå i trappor. Om du bor på andra våningen och uppåt behöver det finnas hiss.
Jag pratar inte, men har ljud, mimik och vissa tecken som hjälp vid kommunikation. Däremot förstår jag en hel del av det du säger till mig. Jag är oftast väldigt glad. Jag tycker om att hitta på saker, till exempel bowla, bada, fika och att vara hemma hos dig.
På dagarna är jag på daglig verksamhet, men jag behöver en assistent som ta hand om mig efter det. Jag bor hemma hos mina föräldrar, men där kan vi inte vara för då struntar jag helt i dig och vill hänga på min mamma istället.
På måndagarna åker vi på ridning så toppen om du är hästvan och absolut inte allergisk eller rädd.
Sysselsättningsgraden är på 70% och arbetstiderna är på en två veckors rullande schema:
V 1: Mån 15-17,30 Tis 15-19 Ons 15-19 Tor 15-19 Lörd 8,30-19 Sön 8,30-19
V2 Mån 15-17,30 Tis 15-19 Ons 15-19 Tor 15-19 Fre 15-20
Vi vill att du skickar in ett personligt brev där du berättar om var du bor, lite om dig själv och Hur du tror du skulle passa för jobbet. Vi vill också ha ditt CV och referenser.
Vid arbete hos äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Arbete i hemmet hos äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning omfattas av registerkontroll enligt Lag (2026:43) om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning. Lagen gäller från och med den 1 mars 2026. I stöd av lagen har vi som företag en policy att begära utdrag ur belastningsregistret i samband med nyanställning. Registerkontrollen genomförs som ett sista steg i rekryteringsprocessen och utgör en del av vår samlade lämplighetsbedömning.
Beställ via länk: Registerutdrag | Polismyndigheten, välj fliken "Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning".
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare DVT Assistans AB
(org.nr 556678-1455)
641 00 KATRINEHOLM
För detta jobb krävs körkort.
Katrineholm
9831371