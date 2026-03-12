Personlig Assistent Boden 50 %
Fyra Hjärtans Assistansverksamhet KB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Boden Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Boden
2026-03-12
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fyra Hjärtans Assistansverksamhet KB i Boden
, Luleå
eller i hela Sverige
Är du vår nya medarbetare ? Vi söker nu en engagerad och lyhörd personlig assistent.
Som personlig assistent blir du ett viktigt stöd i kundens vardag och hjälper till i alla dagliga aktiviteter, både i hemmet och vid olika fritidsaktiviteter utanför hemmet.
Arbetet innefattar stöd vid personlig hygien, på- och avklädning, måltider/ sondmatning samt förflyttningar och användning av olika hjälpmedel. Du som söker har ett stort hjärta och är engagerad i ditt arbete. Du är trygg i dig själv, lugn, lekfull och inkännande. Du har tålamod och är kommunikativ, med förmåga att läsa av situationer och signaler. Du arbetar nära kunden och behöver vara trygg, uppmärksam och ha förmåga att anpassa dig efter ungdomens behov och mående för dagen. Du tycker om promenader och olika utflykter som ni planerar tillsammans.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som personlig assistent eller av att arbeta med barn och ungdomar. Kunskap om epilepsi, erfarenhet av sondmatning önskvärd. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Arbetet är förlagt på olika schematider som innefattar dag och eftermiddagspass vardagar och 1,5 helg per månad, 4 veckors rullande schema. Stor del dubbel assistans. Vid en eventuell anställning kommer du behöva visa upp ett utdrag från belastningsregistret -Arbete med barn med funktionsnedsättning.
Tillträde: Enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Varmt välkommen med ditt cv och personligt brev via mail camilla@fyrahjartan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
camilla@fyrahjartan.se
E-post: camilla@fyrahjartan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5577". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fyra Hjärtans Assistansverksamhet KB Arbetsplats
Fyra Hjärtans Assistansverksamhet Jobbnummer
9794884