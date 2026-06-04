Personlig assistent

Fyren Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-06-04


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Missa inte chansen till ett givande jobb i en stabil arbetsgrupp där majoriteten av assistenterna arbetat i flera år.
Till tjänsten söker vi en kvinna med god svenska i både tal och skrift. Du har erfarenhet av personlig assistans, gärna med dubbelbemanning där du lärt dig hur man säkerställer att kunden är i främsta rummet i alla sammanhang.
Nästan all tid är dubbelbemanning. Det gäller dag-och kvällspass under veckans alla dagar.
Just nu söker vi timvikarier som kan hoppa in vid akuta vakanser.
Rekrytering sker fortlöpande så skicka in din ansökan redan idag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: sanja.marcetic@fyrenomsorg.se

Arbetsgivare
Fyren Assistans AB (org.nr 556864-4651)
118 29  STOCKHOLM

Jobbnummer
9946878

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