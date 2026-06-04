Missa inte chansen till ett givande jobb i en stabil arbetsgrupp där majoriteten av assistenterna arbetat i flera år. Till tjänsten söker vi en kvinna med god svenska i både tal och skrift. Du har erfarenhet av personlig assistans, gärna med dubbelbemanning där du lärt dig hur man säkerställer att kunden är i främsta rummet i alla sammanhang. Nästan all tid är dubbelbemanning. Det gäller dag-och kvällspass under veckans alla dagar. Just nu söker vi timvikarier som kan hoppa in vid akuta vakanser. Rekrytering sker fortlöpande så skicka in din ansökan redan idag.