Personlig assistent
2026-03-04
Laxå kommun är en trevlig liten kommun belägen i södra Örebro län. Hos oss arbetar 450 personer fördelade på fyra verksamhetsområden - Kommunledning, Samhällsutveckling, Utbildning och Vård och Omsorg. Vi arbetar efter vår värdegrund där ledorden är respektfullhet, lyhördhet, framåtanda och positivitet. Är det något du kan skriva under på? I så fall - fortsätt läsa!
Laxå kommun söker nu medarbetare inom personlig assistans! Är det dig vi söker för en spännande, utvecklande och varierande anställning?
Som personlig assistent gör du skillnad i den enskildes vardag genom att erbjuda service, stöd, vård och omsorg med god kvalitet och gott bemötande.
Stödet som erbjuds är personligt utformat och ges av ett begränsat antal personer utifrån brukarens behov.
Du har förmågan att se och förstå brukarens behov och är duktig på att planera och organisera utifrån brukarens individuella önskemål. Som person är du stabil, tålmodig, positiv, flexibel, lyhörd, strukturerad och tar ansvar för ditt arbete. Alla människors lika värde är en självklarhet för dig! Du har god samarbetsförmåga, men är samtidigt bekväm med att planera och arbeta självständigt.
För att arbeta som personlig assistans måste du vara minst 18 år samt ha ett stort intresse av att arbeta med målgruppen. Utbildning och erfarenhet inom området är meriterande. Det är önskvärt om du har undersköterskeutbildning, eller annan kompetens eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du behärskar svenska i tal och skrift, på ett sätt som gör att du kan kommunicera med brukare, närstående och kollegor samt dokumentera enligt verksamhetens krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
I tjänsten ingår dag-, kväll- och helgtjänstgöring. Vi bedriver assistans i hela kommunen. Tjänsten är ett vikariat på 60%.
Ansök redan idag! Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
