2026-01-19
Vår styrka är att Essunga är en av Sveriges minsta kommuner! Vi arbetar på ett okomplicerat sätt över verksamhetsgränser och i nätverk med andra kommuner. Detta ger helhetsperspektiv och hanterbarhet både för medarbetare och kommuninvånare. Förändringar blir synliga i en liten kommun, vilket ger oss som arbetar tillfredställelsen av att se resultat av vårt arbete. Du har stora möjligheter att påverka och våra korta beslutsvägar ger snabba resultat. Vi hälsar dig välkommen till Essunga kommun i hjärtat av Västra Götaland. Centralorten Nossebro är en timmas bilresa från Göteborg och cirka en halvtimma från Alingsås, Vårgårda, Trollhättan och Vänersborg. Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besök www.livetiskaraborg.se.
Vill du arbeta nära en person och verkligen göra skillnad i vardagen? Som personlig assistent hos oss får du ett meningsfullt arbete där du bidrar till trygghet, delaktighet och livskvalitet.
Du blir en viktig del av ett team som arbetar med omtanke, respekt och professionalism - och där ingen dag är den andra lik.Publiceringsdatum2026-01-19Beskrivning
Vi söker en trygg och engagerad personlig assistent som vill vara med och skapa en meningsfull vardag för vår kund. Tjänsten är på [heltid/deltid] och innebär ett nära och viktigt arbete där du gör skillnad varje dag.Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent kommer du att ge stöd i vardagen utifrån brukarens individuella behov. Du utför omvårdnadsinsatser och hälso- och sjukvårdsuppgifter (HSL) enligt delegering. Du stödjer vid aktiviteter, social samvaro och kommunikation samt dokumenterar enligt gällande rutiner och följer genomförandeplan. Arbetstiderna innebär dag-, kväll- och helgpass samt nattpass med sovande jour enligt schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som har självständighet, samarbetsförmåga och helhetssyn. Du tar ansvar och kan fatta beslut i stunden, arbetar bra tillsammans med kollegor och ser till brukarens hela livssituation. Det är meriterande om du har erfarenhet av personlig assistans eller vård och omsorg, utbildning inom omvårdnad eller liknande samt körkort B.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för en annan människa. Kompetensutveckling och stöd i din yrkesroll.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/77". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Essunga kommun
(org.nr 212000-2916) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Social Sektor, Område Funktionsstöd Kontakt
Isabella Schön Wallander 051257107 Jobbnummer
9691708