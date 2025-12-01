Personlig assistent
2025-12-01
Är en 63 årig kvinna med MS som söker assistent till mitt arbetsteam.
Söker dig som är ansvarsfull och empatisk som är engagerad lyhörd och har förståelse för vad arbetet som personlig assistent innebär.
Ser gärna att du som söker ska se detta som ett långsiktigt arbete.

Dina arbetsuppgifter
Assistera i personlig omvårdnad, såsom hygien, påklädning och förflyttningar.
Hushållssysslor, Matlagning, städning, tvätt.
Följa med på aktiviteter och ge mig det stöd som situationen kräver.Kvalifikationer
Kvinnlig sökande då jag känner mig mest bekväm med att det ska vara en kvinna som jobbar hos mig.
Person som talar, skriver och pratar flytande svenska. Detta då man ska kunna förstå mig och kunna prata och förmedla vad jag behöver.
Kunna dokumentera och läsa instruktioner på svenska.
Arbetstider är förlag, dag, kväll, natt/jourarbete.
Du behöver kunna arbeta alla arbetstider.
Ansökan tas endast emot via mejl. Du bifogar ditt personliga brev, cv
Märk ansökan med Hässelby 202512
Intervjuer kommer att ske fortlöpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: malin@nordinassistans.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordin Assistans AB
(org.nr 559009-7530)
165 58 HÄSSELBY Jobbnummer
9623677