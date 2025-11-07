Personlig assistent
2025-11-07
Vi söker dig som vill ha ett meningsfullt jobb och har nu flera spännande tjänster att erbjuda! En av våra personliga assistenter beskriver en dag såhär: "Det känns bra i magen efter ett arbetspass.
Jag är nöjd med mig själv och känner att jag gjort något bra för någon annan." Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som personlig assistent hos oss
På denna arbetsplats har du alltid stöd utav en kollega, då assistansanvändaren har dubbelbemanning dygnet runt. Runt dig finns även ett team av kollegor, metodutvecklare och chef. Du kommer arbeta utifrån assistansanvändarens individuella behov genom att ge stöd, med såväl personlig omvårdnad, praktiska sysslor i hemmet och fritidsaktiviteter. Assistansanvändaren (man) behöver djupare stöd i form avancerade sjukvårdsinsatser.Publiceringsdatum2025-11-07Profil
Som person är du professionell i ditt bemötande och lyhörd till din omgivning. Du har lätt för att samarbeta och växeldra med dina kollegor. Du tar ansvar för såväl din som dina kollegors arbetsmiljö. Du ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är fyllda 18 år
- ej pälsallergier då det finns hund på arbetsplatsen
- är undersköterska eller har flera års erfarenhet av likvärdigt arbete
- uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
- du kan arbeta både dag och kväll samt varannan helg
- är flexibel och kan tänka dig att stötta upp hos andra assistansanvändare vid behov
Det är meriterande om du har:
- utbildning med inriktning mot vård och omsorg
- tidigare erfarenhet av att arbeta som personlig assistent
- relevant delegering
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder både tillsvidareanställning och tidsbegränsade anställningar på deltid/heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Din sysselsättningsgrad kommer anpassas efter din anställningsform. Till dig som anställs tillsvidare, kommer du att arbeta på ett rullande schema över veckans alla dagar. Tjänstgöring dagtid, kvällstid och varannan helg. Vi planerar arbetstiden utifrån en förkortad arbetstid på 37h/vecka.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 23 november. Vi kommer att intervjua löpande så tveka in med att skicka in din ansökan redan idag.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/760". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Catarina Tengberg, administratör 0300-834757 Jobbnummer
9592865