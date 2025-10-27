Personlig assistent
2025-10-27
LSS gruppen, personlig assistans
I Västerviks kommun värnar vi om varje medarbetares arbetsmiljö. Vi vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas i sin yrkesroll. Hos oss ska alla gå till jobbet med en positiv känsla. I kommunen arbetar vi bland annat med pedagogik, vård och omsorg, samhällsbyggnad, kultur, räddningsarbete och arbetsmarknad. Vi har jobb som är inspirerande och meningsfulla. Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag. Vill du ha ett jobb där din insats är betydelsefull för andra människor? Då passar du hos oss!Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
I LSS-gruppen arbetar vi kommunövergripande med enskilda personer i varierande åldrar, både barn och vuxna som är beviljade personlig assistans.
Tjänsten som personlig assistent innebär att du är ett stöd i den enskilde personens vardag och stöttar personen med det som den inte klarar på egen hand. Arbetet är varierande utifrån den personens behov och funktionsvariation och utförs bland annat i den enskildes egna bostad.
Som personlig assistent arbetar du utifrån ett motiverande förhållningsätt, där du fokuserar på att stötta den enskilde i vardagen med att bibehålla och förbättra personens egen förmåga. Arbetet präglas av ett socialt synsätt där den enskildes behov står i centrum. I din roll som personlig assistent ska du också stötta den enskilde till att få en meningsfull vardag, där trygghet och lyhördhet är viktiga ledord.
Som personlig assistent erbjuds du ett varierande yrke som inte är den andra dagen lik. I tjänsten som vi nu söker kommer du arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor. I arbetet kan det förekomma arbete både dag/kväll, varannan helg samt sovande jour eller vaken natt.
Din kompetens
Vi söker dig som har gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom omvårdnad, socialt arbete eller pedagogik och som har ett genuint intresse för människor.
För den här tjänsten lägger vi stor vikt vid social kompetens och personlig lämplighet där vi ser det som ett måste att du har god självkännedom och är trygg i dig själv.
Vi söker dig som är, flexibel, kreativ, positiv, samarbetsvillig och har förmågan att se lösningar och möjligheter. Du ska kunna arbeta självständigt och ta stort ansvar, då arbetet innebär till viss del ensamarbete tillsammans med den enskilde personen.
Ett positivt förhållningssätt och ett gott bemötande är mycket viktigt. Vi sätter stort värde på engagemang i arbetet och en vilja att bidra till verksamhetens och den enskildes bästa.
Tjänsten kräver att du har grundläggande IT-kunskaper för att kunna arbeta med de system vi använder. Du måste också ha grundläggande kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Övriga krav
För den här tjänsten så är det ett krav att du har B-körkort.
För att kunna komma i fråga för aktuell anställning i Västerviks kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Utdraget beställer du här: HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/).
Vänligen observera att handläggningstiden kan vara upp till 2 veckor. Du kommer att behöva visa upp ditt utdrag om du blir erbjuden en tjänst.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera.
Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
(http://www.vastervik.se/jobba-hos-oss)
Är du nyfiken på Västervik, besök den här länken! https://www.vastervik.com/flytta-till-vastervik/hittahem/
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Frida Preusse frida.preusse@vastervik.se 010–35 552 24
