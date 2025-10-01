Personlig assistent
Enkv Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-10-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enkv Assistans AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är en chans att göra verklig skillnad, varje dag, i en annan människas liv. Om tjänsten:
Vår uppdragsgivare är en glad och social man som bor tillsammans med sin fru i Göteborg. Han uppskattar musik, frågesporter, sällskapsspel och att njuta av livet utomhus - gärna med en fika på stan eller en promenad i Slottsskogen. Som hans assistent blir du en viktig del av hans vardag, både i hemmet och ute på aktiviteter.
Vi söker en positiv och flexibel assistent som vill arbeta dagtid, med fasta pass på tisdagar och torsdagar när han är på daglig verksamhet.
Du kommer att hjälpa till med praktiska moment i vardagen, såsom påklädning, personlig hygien, måltider och att skapa struktur i dagens rutiner. Din insats bidrar till att vardagen flyter på tryggt och smidigt. Han har vissa kommunikationssvårigheter på grund av en skada, men kan uttrycka sig genom enkla frågor och svar - det viktiga är att du har tålamod, lyhördhet och en genuin vilja att skapa en trygg och positiv tillvaro.
Vem är du som söker?
Du är självständig person som tar egna initiativ och är lyhörd för uppdragsgivarens behov. Ingen tidigare erfarenhet krävs, men det är meriterande om du har arbetat inom personlig assistans tidigare. Det viktigaste är att du är en person som uppdragsgivaren trivs med och som har förmågan att skapa en trygg och stimulerande miljö.
Förmåga att ta initiativ och vara proaktiv i arbetsuppgifter.
Personlig lämplighet och empatisk förmåga viktas högt.
Omfattning & Arbetsupplägg: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Avtal: En mindre deltidstjänst cirka 40 %. Introduktionspass och cirka en månads timanställning innan ordinarie sysselsättningsgrad tilldelas, förutsatt att allt har gått bra. Detta ger dig en chans att känna dig trygg och väl förberedd inför din nya roll.
Arbetspass: Dagpass klockan 8:00-16:00 på daglig verksamhet tisdagar och torsdagar.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. Du får en arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats är betydelsefull.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. För de som går vidare i processen genomförs bakgrundskontroller. Genom att genomföra bakgrundskontroller kan vi som arbetsgivare skapa förtroende, säkerställa rätt kompetens och skydda både våra medarbetare och våra uppdragsgivare. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här.
Lön & Ersättningar Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enkv Assistans AB
(org.nr 556626-1854), https://www.enkv.se Arbetsplats
Enkv Assistans AB Jobbnummer
9534892