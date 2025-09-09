Personlig assistent
Lev väl Assistans är ett assistansföretag som erbjuder Stöd och Service enligt LSS och SFB. Vi utgår från vår värdegrund - delaktighet och värdighet i livet. Vårt mål är att alla verkligen ska kunna få leva sina liv som de själva vill, utifrån sina egna behov, önskemål och i gemenskap med andra.
Läs mer på: www.levval.se
Vill du arbeta som personlig assistent till en 39-årig man med autism?
Han söker en levnadsglad person som gillar olika former av fritidsaktiviteter och musik. Är du lösningsfokuserad, positivt lagd och har nära till skratt, så kan ni ha roligt tillsammans.
Det är viktigt att du är lugn och trygg i dig själv, har tålamod och är lyhörd. Du ska vara empatisk och har en stor förmåga att anpassa dig till den enskildes behov och sätt att leva.
Du bör ha erfarenhet och kunskaper kring autism och se arbetet som ett åtagande som varar över lång tid.
Tillträde snarast.
Lev väl Assistans är ett företag som alltid arbetar utifrån en vi/laganda mot ett gemensamt mål - att ge världens bästa personliga assistans, där samarbete och kommunikation är en självklarhet.
Om du känner igen dig och kan börja arbeta omgående skickar du din ansökan med personligt brev och CV till: info@levval.se
Lägg stor tyngd på ditt personliga brev och presentation av Dig.
skriv "A25" på ämnes raden i ditt mejl.
Lev väl Assistans AB Kontakt
VD
Tia-Maria Litsegård tiamaria.litsegard@levval.se 031-78 900 87, 076-315 46 86 Jobbnummer
