Personlig assistent
NOA Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tomelilla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tomelilla
Vi på Noa personlig assistans AB söker nu en ny assistent som vill täcka upp ett mammavikariat till en arbetsgrupp i Tomelilla, ca 70%. Vi söker dig kille som tjej ådler 25-45år. Du ska kunna behärska de svenska språket flytande i både tal och skrift. Körkort och tilltång till egen bil är ett krav. Du ska ha barnasinnet kvar och ska tycka om att hitta på aktiviteter så som bad, bowling,disco, bingo och tv-spel.
Kunden är en kille med Down syndrom boendes i egen lägenhet mitt i Tomelilla. Kunden jobbar i matbutik om dagarna där man som asssistent är behjälplig med kundes arbetsuppgifter.
Utöver kundens fritidsintresse behöver man som assistent bistå hjälp med vardagliga sysslor så som städning, handling, personlig hygien och matlagning.
Kunden använder sig av stödtecken vilket man lär sig efter hand. Ett plus om man har arbetat med detta inna.
Arbetstider dygnspass med jour på natten (eget sovrum) .
Personliga kemin väger tyngst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: jenny@noass.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NOA Personlig Assistans AB
(org.nr 556698-8654)
Tomelilla (visa karta
)
273 35 TOMELILLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NOA Personlig Assistans Kontakt
Områdeschef
jenny Tjörnhagen jenny@noass.se Jobbnummer
9475078