Personlig assistent
Livsam Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-08-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Livsam Personlig Assistans AB i Göteborg
, Alingsås
, Borås
, Trollhättan
, Tidaholm
eller i hela Sverige
Nu har vi en ledig tjänst som personlig assistent i Östra Göteborg.
Vi söker efter en kvinnlig personlig assistent som är engagerad, kreativ och tycker om att hjälpa andra människor.
Livsam Personlig Assistans AB finns i stora delar av landet. Vårt ledord är att vara sitt bästa jag, varje dag.Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Din uppgift blir att hjälpa kunden till att få en fungerande och värdefull vardag. Det är viktigt att du har lätt för att arbeta individuellt, är lyhörd för kundens behov och kan ta ansvar.
Vår kund är en 19-årig kvinna med autism, intellektuell funktionsnedsättning, diabetes och epilepsi.
Kvinnan bor tillsammans med sin familj.
Du kommer att få utbildning och introduktion. Därefter fastställs tjänstegraden, vår målsättning är att den ska ligga mot 90% av en heltid.
Arbetsuppgifterna är varierande och kommer att utföras efter kundens önskemål och behov:
Hjälpa till med fritidssysselsättning och aktivering.
Personlig omvårdnad
Läkemedelshantering
Meriter
Erfarenhet som personlig assistent
Erfarenhet av kognitiva funktionsnedsättningar
Erfarenhet av läkemedelshanteringKvalifikationer
God svenska i tal och skrift
Rökfri
Vi erbjuder
Behovsanställning, tiderna varierar utifrån behov och kan innefatta både dag, kväll, och helg.
Introduktion och utbildning
Individuell lönesättning
Kollektivavtal med vårdförbundet
Förmånlig friskvård
Tveka inte att söka redan idag.
Inget CV eller personligt brev behövs i första steget.
Varmt välkommen med din ansökan till oss på Livsam. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Livsam Personlig Assistans AB
(org.nr 559034-6358) Jobbnummer
9462041