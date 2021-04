Personlig assistent - Lidköpings Kommun - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lidköping

Lidköpings Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidköping2021-04-06Från 1 september 2020 är förvaltningarna Social & Arbetsmarknad och Vård & Omsorg sammanslagna till Sektor Social Välfärd. Sektorn ska verka för goda och jämlika livsvillkor för kommuninvånarna. Vi ansvarar för stöd och service till äldre och funktionsnedsatta. Därutöver erbjuder vi stöd och behandling till barn, familjer och vuxna inom socialtjänsten. Med ett helhetsperspektiv i vårt arbete utgår vi från den enskildes resurser och förmågor och värnar om att den enskilde ska vara delaktig och ha inflytande över den hjälp han eller hon får.Inom Funktionsnedsättning ger vi stöd till personer med varaktig funktionsnedsättning. Vi arbetar aktivt med vår värdegrund, som innebär att alla ska känna sig trygga och nöjda med det stöd vi ger. Alla ska uppleva att de har ett värdigt liv och möjlighet att känna välbefinnande. Vi har ett helhetsperspektiv i vårt arbete och ser till det friska hos den enskilde. Vi ger aktiverande och motiverande stöd och hjälp som utgår ifrån den enskildes resurser och förmågor.Vi söker personlig assistenter som ska stötta en vuxen man med neuropsykiatriskt funktionsnedsättning.Som personlig assistent är du ett stöd och hjälper brukaren att skapa trygghet i vardagen. Vi ser att du är lyhörd och nyfiken. Du bör också vara lugn och stresstålig i situationer där ett utmanande beteende kan förekomma. Det är fördel om du har erfarenhet av autism och kognitiva funktionsnedsättningar. Samt att du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.Men det avgörande är ditt engagemang och att du har ett genuint intresse av att bidra till ökad livskvalité för brukaren i vardagen.Du kommer tillsammans med arbetsgruppen ansvara för att den boende är delaktig i sin vardag utifrån egen förmåga.2021-04-06Du ska ha brukarfokus och arbeta tillsammans med övrig personal för att göra brukarens tillvaro meningsfull. Du har en positiv inställning, är lösningsinriktad och har förmåga att möta den boende och dess nätverk på ett respektfullt sätt. Du delar Vård & Omsorgs grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du ser som ditt självklara ansvar att bidra till ett positivt klimat.Omvårdnaden, stödet och servicen ges utifrån den enskildes behov, integritet och medbestämmande. Du har ett lagstadgat och yrkesmässigt ansvar för fastställda arbetsuppgifter enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta), och HSL (Hälso- och sjukvårdslagen). Dokumentation och läkemedelshantering ingår i uppdraget.För att kunna anställas som personlig assistent krävs:Yrkesexamen från vård och omsorgsprogram eller Barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete. Vi önskar att arbetsgruppen har en bred kompetens och andra utbildningar som är meriterande är beteendevetenskaplig- eller pedagogisk högskoleutbildning.Du ska också ha erfarenhet av att arbeta med unga vuxna som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller sociala svårigheter. Erfarenhet av att arbeta med människor med autism samt erfarenhet av utmanande beteende är ett krav. Du ska också ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt när situationen så kräver.Erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik samt lågaffektivt bemötande är meriterande liksom arbete med IT-baserad social dokumentation.De formella kraven är viktiga, men för oss är det också viktigt hur du är som person samt att du kan omsätta din kunskap i praktisk handlande. För att kunna arbeta och trivas hos oss behöver du vara trygg, ha en personlig mognad och en god självinsikt. Du är ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga.Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att sätta gränser och följa ramar i arbetet. Samtidigt ska du ha lätt för att sätta dig in i andra människors känslor och beteende, vara bra på att skapa och behålla relationer med andra, ha ett gott omdöme och integritet. Samtidigt som du ska vara strukturerad och följa rutiner och handlingsplaner och låta medarbetaren vara delaktig ska du också ha förmågan att utmana brukaren på ett positivt sätt för att öka dennes självständighet och utveckling.Stor vikt läggs på personlig lämplighet.Körkort & bil krävs, då arbetsplatsen är lantligt belägenTillsvidareanställning 100% som kan komma att inledas med en provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.Urval och rekrytering sker löpande under ansökningstiden.Arbetet innebär schemalagd arbetstid fördelat på dag, kväll, journätter och arbete varannan helg ingår. Vi använder Time Care planering för verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman. I uppdraget ingår det även att efter behov arbeta på andra enheter och arbetsplatser inom Funktionsnedsättning.B-körkort för manuell växellåda krävs.Information om arbetsgivarenVåra medarbetares olika kunskaper, kompetenser och perspektiv skapar nya möjligheter och är en viktig del i att vara en hållbar och välkomnande kommun. Vi eftersträvar och värdesätter de kvaliteter som tex. en jämn könsfördelning, anställda med funktionsnedsättning och olika etnisk och kulturell bakgrund tillför våra arbetsplatser. Vi ser därför gärna en mångfald av sökande till alla våra tjänster. Lidköpings kommun vill arbeta med att skapa den goda arbetsplatsen där alla medarbetare ges möjlighet att bygga upp, utveckla och förbättra sin hälsa genom ett aktivt friskvårdsarbete. Läs mer om vilka förmåner du har när du jobbar i Lidköpings kommun. https://lidkoping.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-lidkopings-kommun/darfor-ska-du-jobba-hos-oss/ Lidköping - en välkomnande och hållbar kommun.Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär tillgång till natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Lidköpings kommun satsar på framtiden. Här finns utrymme och vilja till förändring. En god livsmiljö, närhet och samverkan ger oss möjligheterna.Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: Snarast Tillsvidareanställning

Månadslön