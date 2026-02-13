Personlig Assistent - Timvikarier
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eda
2026-02-13
Nu söker vi dig som vill jobba på timmar som personlig assistent åt en tjej i 30-års åldern.
Vår kund är en glad och social tjej som behöver hjälp och stöttning med all sin omvårdnad i vardagen,som assistent ska du vara behjälplig vid bla matsituationer,personlig hygien,förflyttningar,träning,inköp,städ mm.
Hennes intressen är spel,dans,musik,promenader,fika och shopping.
VEM SÖKER VI? Du som söker är en person som har ett stort intresse av att arbeta med människor och kan dela de intressen kunden har. Du ska ha en positiv syn på livet och kunna bidra till en utvecklande, stimulerande och trivsam tillvaro. Du är stresstålig, trygg och säker i dig själv. Kunden ser gärna kvinnliga sökande för tjänsten.
Arbetstiderna är förlagda på dag,kväll och natt.
Arbetet i kundens hem kräver att du är noggrann ansvarsfull, initiativtagande och aktiv.
KRAV
• Goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-3291790-1840431". Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.teamtailor.com
Charlottenberg station (visa karta
)
673 32 CHARLOTTENBERG Arbetsplats
Kura Omsorg Jobbnummer
9740703