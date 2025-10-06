Personlig assistent - Örebro (dygnet runt)

Om uppdraget
Vi söker trygga och engagerade personliga assistenter till en man som lever med ALS och bor i Örebro. Assistansen bedrivs i hemmet och omfattar hela dygnet. Du blir en viktig del i att skapa en trygg, självständig och meningsfull vardag.
Obs! I hemmet finns katt, så du behöver vara bekväm med djur och fri från allergi som kan försvåra arbetet.
Vem vi söker
• Du är glad, positiv och lyhörd, med förmåga att se lösningar och vara kreativ i stunden.
* Du är pålitlig, respektfull och har gott bemötande.
• Du trivs med att arbeta nära en person och har integritet.
* Meriterande: Erfarenhet av personlig assistans/omsorg, kunskap om ALS eller annan neurologisk sjukdom, samt vana av förflyttningar/hjälpmedel.
Arbetsuppgifter (exempel)
* Personlig omvårdnad och förflyttningar
* Hjälp med måltider, kommunikation och struktur i vardagen
* Hushållssysslor i hemmet
* Socialt stöd: följa med på aktiviteter, besök och ärenden
* Dokumentation enligt rutiner
Arbetstider och upplägg
* Dag, kväll och natt enligt schema. Möjlighet till både fasta pass och inhopp.
* Introduktion/inskolning ingår.
Vi erbjuder
* Trygg introduktion och handledning
* Schyssta villkor enligt avtal
* Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad

Publicering: 2025-10-06

Så ansöker du
Skicka CV (och gärna ett kort personligt brev) till: jobb@santi.se
Märk mejlet: "Personlig assistent - Örebro".
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan så snart som möjligt!
Rekrytering kan påbörjas innan ansökningstidens slut. Vi tillämpar bakgrundskontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Santi Assistans är en arbetsplats som välkomnar mångfald.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: jobb@santi.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Santi AB
703 39 ÖREBRO
