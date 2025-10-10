Personlig assistent - intresseanmälan
2025-10-10
Vad roligt att du är intresserad av att bli personlig assistent hos oss på JAG!
Att arbeta som personlig assistent är ett meningsfullt uppdrag där du får göra verklig skillnad i en annan människas vardag. Det kräver personlig mognad, lyhördhet och respekt för varje individs unika sätt att leva sitt liv.
Hos oss möter du människor med olika behov, bakgrunder och önskemål. Därför söker vi inte en viss utbildning eller erfarenhet - vi vill istället lära känna dig. Vem du är, vad du brinner för och hur du tror att du kan bidra.
I din ansökan får du möjlighet att berätta om dig själv och svara på några frågor som hjälper oss att matcha dig med rätt uppdrag. Vi välkomnar alla sökande, oavsett könsidentitet, ålder, bakgrund eller livserfarenhet - det viktigaste är att du vill vara med och skapa trygghet, delaktighet och glädje.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan blir synlig för våra assistansanvändare och deras personliga arbetsledare. Blir du utvald kontaktar arbetsledaren dig för en intervju. Innan du börjar arbeta får du en betald introduktion så du kan känna dig trygg i ditt uppdrag.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden en tjänst hos en minderårig Uppdragsgivare behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Det ansöker du själv om här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: JAG Personlig assistans var med och drev fram assistansreformen genom en pilotverksamhet som startade redan 1992 och har idag över 4 000 anställda personliga assistenter. Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag.
