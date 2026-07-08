Personlig assistent - Heltid

God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla
2026-07-08


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Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Järfälla, Sollentuna, Upplands-Bro, Danderyd, Sundbyberg eller i hela Sverige

Vill du ha ett roligt jobb och samtidigt hjälpa mig med min livssituation?
Är du redo att samarbeta med mig i mina äventyr och samtidigt hjälpa mig så att jag kan lära mig nya saker och utforska livet?

Position: Heltid.

Dina egenskaper och kvalitéer:

Du är en lugn och självsäker person
Du är vänlig
Du är kreativ, lekfull och glad
Du är tydlig i kommunikationen och pratsam
Du är samarbetsvillig
Du har en stabil livssituation
Du bör kunna läsa svenska ordentligt.
Du bör vara ansvarstagande och engagerad.

Plats:
Järfälla kommun, Barkabystaden. Busshållplats Sveatorget (300m)

Behov: Du hjälper mig med mina dagliga rutiner hemma, i skolan och andra dagar med lek och nöjen.

Hur man ansöker:
Ladda upp en bild och berätta även varför du skulle vilja arbeta med mig.

Övrigt:God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Ansök via digital post:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Kontaktperson på God Assistans: Amir Hadavi

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
God Assistans i Mitt AB (org.nr 556883-2538)
Gustav III:s Boulevard 42 (visa karta)
169 74  SOLNA

Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB

Jobbnummer
9997066

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