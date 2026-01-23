Personlig assistent - flera uppdrag i Skåne
2026-01-23
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Vi söker nu personliga assistenter till våra kunder på flera orter i Skåne, bland annat Malmö, Tomelilla, Hörby, Trelleborg och Vittsjö.Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
Som personlig assistent arbetar du nära kunden och ger stöd utifrån individuella behov. Arbetstiderna varierar beroende på uppdrag och kan omfatta dag-, kväll-, natt- och helgarbete. Det finns möjlighet till arbete under dygnets alla timmar.
Anställningen inleds med timanställning, med möjlighet till tillsvidareanställning.
Lön fastställs i samband med intervju.
Intervjuer genomförs på vårt kontor i Malmö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarsfull och pålitlig samt har ett professionellt och respektfullt bemötande. Du trivs med att arbeta med människor. Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inget krav.
Meriterande
Körkort och tillgång till bil.
Inför intervju
Du behöver kunna uppvisa belastningsregister för arbete med barn samt egenkontroll från registerutdrag. Du ska även kunna visa upp giltig ID-handling i form av pass eller nationellt ID-kort.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Lön fastställs i samband med intervju. Så ansöker du
