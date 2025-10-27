Personalredogörare
2025-10-27
Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder en mångfald av utbildningar. Våra skolor kännetecknas av trygghet och en inkluderande miljö. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta fler möjligheter för dig - och din framtid.
Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Torsås. Vi har ca 4000 studerande och 600 medarbetare fördelat över våra fem skolor.
Jenny Nyströmskolan är en av gymnasieskolorna i Kalmarsunds gymnasieförbund och har drygt 800 elever fördelade på sex olika nationella program och tre introduktionsprogram. Inom Jenny Nyströmskolan finns också anpassad gymnasieskola. Vi är en framåtsträvande skola med ett öppet klimat som tror på såväl dig som personal som på våra elever.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Huvudsaklig arbetsuppgift är löneadministration för Jenny Nyströmskolan, Anpassat gymnasium och Axel Weüdelskolan. Det innefattar exempelvis registrering av tjänstgöringsrapporter och ledighetsansökningar från personal.
Du kommer att upprätta anställningsavtal och vara behjälplig i frågor kopplade till personaladministration.
Rollen innebär kontaktytor med olika befattningar inom organisationen och med myndigheter.Kvalifikationer
Vi söker dig med erfarenhet från administrativt arbete. Du har en gymnasieutbildning och gärna erfarenhet från offentlig verksamhet. Erfarenhet från lönesystemet Visma är meriterande.
Du är skicklig på att effektivt sätta dig in i olika arbetsuppgifter och har en god datorvana.
Du förstår betydelsen av ett professionellt, flexibelt och serviceinriktat bemötande.
Du är positiv, engagerad, ansvarsfull och strukturerad. Du stimuleras av att ge god service och trivs med att arbeta med administrativa uppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Före erbjudande om
anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom skola uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal eller att erforderliga politiska beslut fattas.
Rekrytering sker löpande.
