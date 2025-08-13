Personalplanerare till Polisområde City
2025-08-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
PO City
Polisområde Stockholm City är Stockholms mest trafikerade polisområde där över en miljon människor rör sig varje dag. Det geografiska området spänner över två kommuner - från den hektiska stadskärnan till det lugnare Lidingö.
Polisområde Stockholm City är indelat i indelat i tre lokalpolisområden: Norra innerstaden, Lidingö-Kungsholmen och Södermalm. På polisområdesnivå finns grova brottsektionen, spaningssektionen, sektionen för brott i nära relation, sektionen för operativt stöd och joursektionen. Vidare finns ett polisområdeskansli.
LPO Lidingö Kungsholmen
Lokalpolisområde Lidingö Kungsholmen ingår i polisområde Stockholm city. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper, stöd och service samt passverksamhet.
Vi söker nu två personalplanerare, en för joursektionen för Polisområde City och en för Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen. Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Som personalplanerare arbetar du i huvudsak med administration kring operativ arbetstidsplanering, samt planering av personalresurs mot verksamhetsbehovet på kort och lång sikt. Du tar ansvar för det egna löpande arbetet och för arbetsgruppens gemensamma uppdrag. Arbetet sker till stor del i olika administrativa personalsystem och innebär bland annat registrering av ledigheter, frånvaro och lönetillägg. Du ansvarar även för optimering av personalresursen samt redogöra personalresursen på operativa ledningsmöten. Du kommer samverka mycket med olika verksamhetsdelar och vara delaktig i att utveckla verksamheten.
I din roll som planerare har du en ytterst verksamhetsviktig roll och kommer att ha stort inflytande på de taktiska och operativa tidsskalorna. Du kommer att utgöra ett värdefullt stöd till samtliga ledningsfunktioner. I ditt arbete kommer du ha direktkontakt med såväl medarbetare som chefer, vilket ställer krav på känsla för service och engagemang.
Arbetet innebär bland annat att:
• Planera och analysera verksamhetens resursbehov i olika tidsskalor, från 1 dag till 1 år.
• Planera arbetstidsförläggning för de olika turlagen i periodplanerad alternativt fast lista
• Hantera tidsförskjutningar, passförflyttningar och planera personalen på kort sikt
• Fördelning av resurser
• Semesterplanering
• Redogöra för lägesbilden kring personalresurser på operativa ledningsmöten Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Gymnasieexamen alternativt motsvarande förvärvad arbetslivserfarenhet som arbetsgivare bedömer relevant.
• Aktuell och relevant erfarenhet av bemanning- och personalplanering, eller annan likvärdig administrativ erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
• Mycket god vana av MS Office-paketet, särskilt Excel
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom operativ dygnet-runt verksamhet
• Kunskaper och erfarenhet av arbete i personal- och lönesystem som COPS, Heroma eller motsvarande.
• Aktuell arbetslivserfarenhet av arbete med och kunskap om de regelverk som omfattar tjänstgöringstider och olika ledigheter så som arbetstidsavtalet (ASA), semesterlagen, föräldraledighetslagen, villkorsavtalet m.fl.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande mot ditt uppdrag och ser till att det drivs framåt. Du har förmåga att växla perspektiv och i många fall kunna tempoväxla. I rollen som planerare krävs mycket struktur och förmåga att prioritera, men också en flexibilitet då din planering snabbt kan ändras på grund av lägesbilden. Uppdraget förutsätter därför att du även har förmåga att prestera med hög kvalitet under hög arbetsbelastning och tidspress. Uppdraget innebär mycket samarbete i grupp samt med olika verksamheter och funktioner ser vi att du har en god samarbets- och kommunikativ förmåga. Du trivs med att hålla föredrag/redogörelser och ser det som en naturlig del av arbetet. Du behöver även ha en god förståelse för organisation och verksamhetsstyrning.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Stockholm, Kungsholmen och Södermalm (joursektionen)
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid 5:2, cirka 40h/vecka.
Anställningsbenämning: Handläggare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Planerare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-08-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C263738/2025".
Detta är ett heltidsjobb.
Polismyndigheten
Gruppchef Joursektionen
Ellinor Torpare ellinor.torpare@polisen.se
9455729