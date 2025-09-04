Personalansvarig
NS Nordic Service AB / Administratörsjobb / Landskrona
Vi söker en personal ansvarig till vårt team.
Hos oss på NS Nordic Service AB får du möjlighet att arbeta i en dynamisk roll där du kombinerar ledarskap, personal och planering. Du fungerar som en nyckelperson mellan våra anställda och våra kunder, där du driver bolaget framåt och säkerställer hög kvalitet ut till kunden. Du kommer att ha en stor frihet i hur du planerar din arbetsdag - det viktiga är att vi når resultat tillsammans.
Rollen innefattar:
• Personalansvar: Du är en närvarande ledare för våra anställda och säkerställer att de utvecklas så våra kunder är nöjda med den service de får från oss. Det innebär regelbunden kontakt, uppföljning och ansvar för tidrapportering etc för personalen.
Tillsammans arbetar vi aktivt med att bygga och utveckla långsiktiga samarbeten med både nya och befintliga kunder och samarbetspartner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@bk-stad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "personalansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NS Nordic Service AB
(org.nr 559192-4955) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
B-K Städ AB Kontakt
Besnik Kelmendi info@bk-stad.se 0736972433 Jobbnummer
