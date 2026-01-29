Personaladministration

Vi söker en engagerad HR-administratör som vill vara en viktig del av vårt HR-team!
I rollen kommer du att ansvara för personaldata, rapporter, HR-system och stöd till ledning mm Du stöttar chefer och medarbetare i vardagliga HR-frågor och bidrar till ordning, struktur och en positiv arbetsmiljö.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av administrativt HR-arbete
Är noggrann, serviceinriktad och självgående
Trivs med att arbeta i team och har god kommunikativ förmåga

Vi erbjuder:
En utvecklande roll i ett företag där människor står i fokus.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: SR@viraliv.se

