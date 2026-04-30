Personal- och kvalitetsansvarig Hemtjänst & hemsjukvård
Personal och kvalitetsansvarig - Hemtjänst & hemsjukvård
Vi söker nu en personal- och kvalitetsansvarig som vill vara med och utveckla vår verksamhet inom hemtjänst och hemsjukvård. Det här är en nyckelroll för dig som både är trygg i ledarskap och har ett starkt engagemang för kvalitet, struktur och människor.
Hos oss arbetar vi nära våra kunder, med omtanke, professionalism och ett tydligt fokus på kvalitet i varje insats. För att lyckas behöver vi dig som vågar ta ansvar, fatta beslut och stå kvar även när det blir svårt.
Om rollen
Som personal- och kvalitetsansvarig har du ett övergripande ansvar för att säkerställa kvalitet i både utförande och arbetsmiljö. Du arbetar nära verksamhetschef och teamet, och är en viktig länk mellan personal, ledning och våra kunder.
Du kommer bland annat att:
Ansvara för uppföljning av mål, resultat och kvalitet i verksamheten
Driva och utveckla kvalitetsarbete enligt gällande lagar och riktlinjer (SoL och HSL)
Hantera förbättringsarbete
Hålla i samtal med personal, kunder och anhöriga
Stötta och coacha medarbetare i deras dagliga arbete
Arbeta med bemanning, kompetensutveckling och introduktion
Säkerställa dokumentation och följsamhet i journalsystem
Bidra till en stark och hållbar arbetskultur
Vi söker dig som
Har erfarenhet från liknande roll inom hemtjänst, hemsjukvård eller annat vårdföretag
Är trygg i att leda, även i utmanande situationer
Har vana av att arbeta med kvalitet, uppföljning och förbättringsarbete
Har god kunskap om regelverk inom SoL och HSL
Kommunicerar tydligt och professionellt i både tal och skrift på svenska
Har förmåga att skapa förtroende och bygga relationer
Det är meriterande om du även har
Erfarenhet av personalansvar eller arbetsledning
Erfarenhet av system som Take Care eller liknande journalsystem
Erfarenhet av schemaläggning och bemanningsplanering
Vana att arbeta med arbetsrättsliga frågor
Som person är du
Rak, tydlig och trygg
Strukturerad och lösningsorienterad
Empatisk men professionell
Självständig, men också en lagspelare
Vi erbjuder
En viktig roll i en verksamhet där kvalitet och människor står i centrum
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och rutiner
Ett nära samarbete med engagerade kollegor
En arbetsplats där beslut fattas nära verksamheten
Vill du vara med och skapa en verksamhet där både kunder och medarbetare trivs och utvecklas?
Skicka din ansökan till jobb@vaddovard.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: jobb@vaddovard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Väddö Vård AB
(org.nr 559098-0651) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9884825