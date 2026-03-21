Personal till upplevelsecentrum - Lusthuset, LSS
2026-03-21
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Har du ett eget driv och gillar att hitta lösningar? Söker du ett mångsidigt arbete och brinner för att hjälpa andra? Vill du vara en del av Lusthuset i Uppsala kommun? Då är du välkommen med din ansökan.
Lusthuset är ett upplevelsecentrum med flera sinnesrum inredda för att stimulera till aktivitet och avslappning. Här jobbar vi med närhet, kommunikation och samspel. Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med förvärvade eller medfödda funktionsnedsättningar inom LSS. Lusthuset är en öppen besöksverksamhet. Bokning sker genom kontakt med personalen via telefon eller mejl.
De som besöker Lusthuset kommer tillsammans med en eller flera personer besökaren känner sig trygg med. Det kan vara närstående eller exempelvis personliga assistenter eller boendepersonal. Dessa kallas medföljare och ska ha varit med på en kortare introduktionsutbildning som personal på Lusthuset genomför.
Läs mer om Lusthuset här: Välkommen till Lusthuset (https://vardochomsorg.uppsala.se/fritid-och-traffpunkter/fritidsaktiviteter-lss/upplevelsecentrum-lusthuset/)
Beskrivning av arbetsuppgifterSom medarbetare på Lusthuset är du fullt ansvarig för den dagliga driften. Där ingår det bland annat att:* Ta emot besökare och medföljare och ge dem en gott bemötande och service* Bygga trygga och varaktiga relationer med besökare och medföljare utefter behov* Hantera bokningar via telefon, mejl och fysiskt på plats.* Sköta om alla sinnesrummen och övriga delar av lokalen, lättare städ och rengöring sker löpande under hela arbetspasset. Du behöver ha ett sinne för ordning och reda och hur man gör miljön inbjudande.* Sköta Lusthusets dagliga ekonomihantering. Lusthuset hanterar kontanter, Swish och faktura. Lusthuset tar betalt för besöken och köp i en mindre kiosk* Du behöver ha kännedom om LSS och målgruppen där psykiska och fysiska stödbehov är stora.* Hålla introduktion för nya medföljare där vi berättar och visar hur ett besök i Lusthuset går till och vad som är viktigt att tänka på.
KvalifikationerVi söker dig som är utbildad undersköterska, har en utbildning inom barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Flerårig relevant arbetslivserfarenhet kan anses motsvara likvärdig utbildning. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift och B-körkort. Har du tidigare erfarenhet från liknande verksamhet så är det meriterande.
Som person tar du tar initiativ och sätter igång aktiviteter och du uppnår resultat. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer. Du tar ansvar för din uppgift och strukturerar själv upp ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer och du behåller ett realistiskt perspektiv på olika situationer och fokuserar på rätt saker. Du har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Verksamhetschef Deeb El Harbiti, 018-727 65 33
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 04
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta rekryteringsenheten: 018-727 23 30.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OSN-2026-00262".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
Uppsala kommun, Avdelning funktionsstöd
Deeb El Harbiti 018-727 65 33
