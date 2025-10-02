Personal till kvinnoboende
Voppa Stödboende AB / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2025-10-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Voppa Stödboende AB i Göteborg
Om jobbet:
Voppa Omsorg söker heltidspersonal till ett av våra kvinnoboenden med placering i Göteborg. Arbetstiderna är varierande - dag, natt samt helgarbete förekommer. Tjänsten är på heltid och vi tillämpar sex månaders provanställning.
På vårt boende bor kvinnor från 21 år och uppåt, antingen i kollektiv eller i lägenhet. Boendet är drogfritt och vi möter kvinnor i social utsatthet där målet är att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten.
Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna som ingår är att stötta kvinnorna som bor på boendet, utifrån individuell genomförandeplan samt att finnas där för samtal. I tjänsten ingår även administrativa uppgifter som till exempel dokumentation och kontakter med berörda myndigheter. Tjänsten innebär kontaktmannaskap där vi förväntar oss att du är bekväm i ansvarstagande och beslutsfattande, men även kan arbeta i team.
Tjänsten kommer också innebära en del hushållsarbete för att skapa en hemlik miljö för våra gäster. Bilkörningar ingår i tjänsten.
Boendet är bemannat dygnet runt och på helg och natt arbetar man ensam.
Kvalifikationer:
Relevant utbildning: För att vara aktuell för tjänsten krävs en avslutad eftergymnasial utbildning som socionom, beteendevetare, socialpedagog eller likvärdigt. Vi arbetar utifrån ett flera förhållningssätt och metoder så som TMO, LAB, KBT och MI, varav MI är ett krav för tjänsten.
Erfarenhet: Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med människor i kris och i behov av stöd utifrån våldsutsatthet, missbruksproblematik, och/eller psykisk ohälsa.
Dokumentation: Tjänsten kräver erfarenhet av dokumentation samt förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, då arbetet till viss del är administrativt.
Körkort: Du behöver vara bekväm med att köra bil då det ingår i det dagliga arbetet.
Personliga egenskaper:
Vi söker dig med en stark social drivkraft och engagemang för målgruppen, som vill vara med och påverka människors liv till det bättre. Du är lugn och trygg i dig själv och kan förmedla ditt lugn även till andra. Du är en varm och lyssnande person som tror på människans förmåga att förändra sitt liv. Vidare är du pedagogisk, empatisk och kreativ i ditt arbetssätt.
Slutkandidater kommer att behöva lämna utdrag från Brottsregister.
Vi erbjuder:
För rätt person erbjuder vi ett utvecklande och ibland utmanande arbete med chans att påverka och göra skillnad. Vi är starkt värderingsstyrda i vårt arbete och allt vi gör utgår från våra värdeord som är; kvalitetsmedvetna, flexibla och pålitliga.
GDPR
När du skickar in din ansökan till oss så samtycker du till att vi hanterar och lagrar dina personuppgifter under pågående rekryteringsprocess. När rekryteringen är avslutas raderas dina uppgifter.
Övrigt
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löper ut. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Voppa Stödboende AB
(org.nr 556968-2759), http://example.com Kontakt
Cicilia Sjöberg cicilia.sjoberg@voppaomsorg.se 0722107918 Jobbnummer
9538067