Personal till industriföretag i Ljusfallshammar
Ikett Personalpartner AB / Lagerjobb / Finspång Visa alla lagerjobb i Finspång
2026-02-12
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Vi söker nu mekmontör, logistiker samt teamledare till elmontaget till ett företag i Ljusfallshammar.
I rollen som mekmontör består arbetet av mekanisk montering av kundanpassade maskiner. Monteringen sker efter ritning. Du arbetar i team med andra montörer med allt från mindre sammanställningsmontage till att färdigställa maskinerna. Truckkörning och viss administration ingår även i arbetet.
Tjänsten som logistiker innefattar att packa upp ankommande gods, packa ihop maskiner för leverans, lastning av utgående varor samt samla in material för frakt till underleverantörer. Arbetet består även av att förbereda pallar för intern leverans samt interna leveranser till avdelningar i produktion. Som logistiker ansvarar man även för truckar och bilar samt håller ordning på verkstadsområdet.
Som teamledare för el-montaget går arbetet ut på att leda, planera och fördela det dagliga arbetet samt att kvalitetssäkra produktionsflödet från start till slut. Arbetet består av såväl operativt arbete inom montering som arbetsledning och samordning av arbetet i gruppen på cirka tio elmontörer. Teamledare fungerar som en länk mellan avdelningarna, och har nära samarbete med bland annat konstruktion och produktion. I arbetsuppgifterna ingår även att säkerställa att rutiner och säkerhetsföreskrifter efterlevs samt driva förbättringar, rapportera avvikelser och följa upp arbetet.
Samtliga tjänster planeras att tillsättas så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda till dagtid med möjlighet till flex.Profil
Grundläggande krav för samtliga tjänster:
• B-körkort då det ej finns bussförbindelser
• Vi vill att du som söker bor i närregionen.
Krav mekmontör:
• Goda kunskaper i ritningsläsning
• Du behöver vara duktig/ha intresse av att skruva/meka
• Truck-/traverskort
Krav logistiker:
• Truckkort
Krav teamledare elmontage:
• Har utbildning inom relevant område eller motsvarande erfarenhet
• Har flera års erfarenhet av arbete inom el-montage
• God kunskap av att läsa elscheman, ritningar och kabeltabeller
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
• Erfarenhet från ledande roll är meriterande
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar men kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
