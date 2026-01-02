Personal Till House Keeping - Sommar 2026
2026-01-02
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
Sommarpersonal till Housekeeping avdelningen
VILL DU JOBBA PÅ HOTELL OCH ARBETA UNDER VÅR HOUSEKEEPING SEKTION?
Vi behöver nu dig som är intresserad av renhåll, lokalvård och service och som vill arbeta på vår stora resort, tillsammans med ett gott gäng med en härlig mångfald.
Vi är en stor anläggning, som behöver underhållas dagligen och vi välkomnar dig som vill bli en i vårt team.
Vem är du?
Tjej eller kille, som vill arbeta i en omväxlande miljö.
Du får gärna ha en blick för detaljer, och vara noggrann, vara öppen för att prata med gäster, och veta att service är A och O inom vår bransch.
Krav är att du kan engelska i skrift och tal. Norska är även ett plus samt svenska.
Har du tidigare erfarenhet av detta yrke är det naturligtvis ett plus.
Du behöver förstå att i ditt arbete är det lika viktigt att vara noggrann och effektiv som att vara social och serviceminded.
Vad får du?
En fantastisk arbetsplats precis intill strandkanten,
personalförmåner i vårt SPA och restaurang,
lön enligt kollektivavtal
massa roliga kollegor inom olika avdelningar. Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Renhåll av hotellrum, korridorer, SPA, restaurang, och andra offentliga ytor för våra gäster.
Se över och hålla koll på om något behöver lagas, fixas, ersättas på de ytor som du ansvarar för och rapportera in det till avdelningsledare så vår drift avdelning kan ordna det.
Ansökan mailas till: kristine.dalbina@tanumstrand.se
Bifoga personligt brev med CV.
Tjänsterna är främst under sommarperioden, men kan komma att tillsättas tidigare eller förlängas. Tillträde enligt överenskommelse.
Kollektivavtal och medlem av Visita. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: kristine.dalbina@tanumstrand.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Housekeeping sommar 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB
(org.nr 556259-3847), http://www.tanumstrand.se
Tanum Strand Hotellet (visa karta
)
457 95 GREBBESTAD Arbetsplats
Tanums Hotell & Konferensanläggning AB Kontakt
Housekeeping manager
Kristine Dalbina kristine.dalbina@tanumstrand.se Jobbnummer
9667353