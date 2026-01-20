Personal Assistant till CEO och Head of Booking
Culture Nation Nordic / Assistentjobb / Kalmar
2026-01-20
Personal Assistant to CEO and Head of Booking
Culture Nation (CultureNation.net)
Location: Kalmar, Sweden; remote
Employment Type: Full-time, contract or freelance
Are you highly organised, proactive, and passionate about live entertainment? We are looking for a Personal Assistant to support our CEO - Head of Booking in a fast-paced, dynamic, and international environment. This is a unique opportunity to work at the core of a growing live entertainment company.
Key Responsibilities
Provide comprehensive administrative support to senior executives
Manage complex calendars, travel arrangements, and meeting schedules
Handle confidential information with discretion and professionalism
Liaise with internal teams and external partners to ensure smooth communication
Coordinate venue bookings and maintain accurate schedules
Collaborate closely with Finance, Production, and Marketing teams
Assist with event coordination and booking logistics
Prepare reports, presentations, and correspondence as needed
What We're Looking For
Exceptional organisational and time-management skills
Strong communication abilities in English (Swedish and other languages are a plus)
Proficiency in Microsoft Office and scheduling tools
Ability to multitask and perform well under pressure
Previous experience in entertainment or events is an advantage
Why Join Us
Be part of a creative, vibrant team shaping unforgettable live experiences
Opportunities for growth within the entertainment industry
Competitive compensation package
Apply now and help us bring world-class entertainment to life.
Send your CV and cover letter to: office@culturenation.net
Personal Assistant till CEO och Head of Booking
Culture Nation (CultureNation.net)
Plats: Kalmar, Sverige; på distans
Anställningsform: Heltid, kontrakt eller frilans
Är du strukturerad, proaktiv och brinner för liveunderhållning? Vi söker en Personal Assistant som kan stötta vår CEO - Head of Booking i en snabb, dynamisk och internationell arbetsmiljö. Detta är en unik möjlighet att arbeta i kärnan av ett växande live-entertainmentbolag.Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Ge heltäckande administrativt stöd till ledande chefer
Hantera komplexa kalendrar, reseplanering och mötesbokningar
Hantera konfidentiell information med hög integritet
Samordna kommunikation mellan interna team och externa partners
Ansvara för bokning av arenor och hålla uppdaterade scheman
Arbeta nära ekonomi-, produktions- och marknadsavdelningarna
Assistera vid eventplanering och bokningslogistik
Förbereda rapporter, presentationer och korrespondens vid behovKvalifikationer
Mycket god organisationsförmåga och tidsplanering
Stark kommunikativ förmåga på engelska (svenska och andra språk är meriterande)
Goda kunskaper i Microsoft Office och schemaläggningsverktyg
Förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt och prestera under press
Erfarenhet från underhållnings- eller eventbranschen är ett plus
Varför jobba hos oss
Bli en del av ett kreativt och energiskt team som skapar oförglömliga liveupplevelser
Möjlighet att växa och utvecklas inom underhållningssektorn
Konkurrenskraftig ersättning
Ansök nu och hjälp oss att skapa liveunderhållning i världsklass.
Skicka ditt CV och personliga brev till: office@culturenation.net
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: office@culturenation.net Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Culture Nation Nordic
Kungsgårdsvägen 11 A Lgh 1103 (visa karta
392 37 KALMAR Jobbnummer
9695354