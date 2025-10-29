Persisktalande kvinnlig Personlig assistent
2025-10-29
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Vi söker nu en kvinnlig persisktalande assistent.
Anställningarna omfattar två tjänster, med start enligt överenskommelse.
I din roll som personlig assistent kommer du att vara en viktig del av kundens dagliga liv och bidra till en meningsfull och värdig tillvaro.
Arbetstiderna följer ett varierande schema med:
Dagpass: 07:30-15:00
Kvällspass: 14:30-20:30
Nattpass med sovande jour: 20:30-8:30 eller 20:30-09:15
Helgarbete ingår
Du kommer arbeta hos en fantastisk kvinna som behöver hjälp med bland annat:
Personlig hygien, inklusive dusch och påklädning
Sondmatning och medicin hantering
Städning och lättare hushållsarbete
Förflyttningar och mobilisering
Vi söker dig som talar persiska och har grundläggande kunskaper i svenska. Tidigare erfarenhet från vården är meriterande Vi värdesätter personliga egenskaper som lugn, tålmodig, empatisk och att du har lätt att arbeta såväl i team som ensam.Publiceringsdatum2025-10-29Om företaget
Care of Elin & Lotta är ett lokalt företag som arbetar med personlig assistans och personlig omsorg.
Vår värdegrund bygger på ödmjukhet, respekt och en genuin vilja att hjälpa. Vi förstår att det vi gör påverkar människors liv, och därför tar vi vårt ansvar på största allvar. Vi är tacksamma för det förtroende som ges oss, och arbetar alltid för att vara ett stöd som känns nära, tryggt och pålitligt.
Vi söker de bästa medarbetarna
Som anställd på Care of Elin & Lotta så blir du en del av ett härligt Team med närvarande chefer som vill ge dig de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett bra arbete. Vi vill ge våra kunder den allra bästa assistansen och omsorgen och det innebär att vi även har höga krav på vår personal.
När du arbetar hos oss så förväntar vi oss att du har ett professionellt förhållningssätt till yrket och är en god lagspelare som tillsammans med dina kollegor och chefer arbetar aktivt för att skapa en bra och lösningsfokuserad arbetsgrupp.
Det finns inget krav på vårdutbildning när du arbetar hos oss. Det viktigaste är att du har de personliga egenskaper som gör dig lämplig att jobba med vård och omsorg.
Välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
via mail
E-post: omsorg@elinlotta.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Care of Elin & Lotta AB
(org.nr 559463-1169), http://www.elinlotta.se
903 26 UMEÅ Arbetsplats
Thulegatan 1 Kontakt
Arbetsledare
Elin Kämpeback elin@elinlotta.se 0702260989 Jobbnummer
9580104