People Partner, vikariat
E.ON Sverige AB / Elektronikjobb / Malmö Visa alla elektronikjobb i Malmö
2026-01-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E.ON Sverige AB i Malmö
, Hässleholm
, Halmstad
, Karlshamn
, Växjö
eller i hela Sverige
E.ON i Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Inom koncernen arbetar runt 70 000 personer i 17 länder. Runt om i Sverige arbetar runt 2100 engagerade medarbetare. Vårt nordiska huvudkontor finns i Malmö. I Sverige levererar vi el, värme och smarta energilösningar till drygt en miljon hushåll och företag. E.ON:s roll är att ta ansvar för och driva utvecklingen framåt, för att fler ska kunna ställa om. Med våra investeringar och våra kunders vilja att bidra arbetar vi för att fortsätta elektrifiera samhället och möta framtidens energibehov.
Din roll
Som People Partner hos oss erbjuds du en nyckelroll där du kombinerar långsiktigt och operativt arbete för att skapa verklig skillnad. Din vardag är varierad och dynamisk där du växlar mellan att driva affärsnära strategiska initiativ och att hantera frågor som uppstår här och nu. Du arbetar som en partner till våra chefer och kommer ingå i två ledningsteam, med helhetsansvar för People-frågorna inom dina affärsenheter. I din roll är du inte bara representant för din profession - du är en viktig del i affären, där du bidrar i verksamhetsorienterade frågor som leder till affärsbeslut.
Du bidrar till att skapa en arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och presterar hållbart. Du arbetar för att stärka framtidens kompetenser och ser till att vi fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare, både för våra nuvarande kollegor och för potentiellt framtida kollegor. Rollen handlar mycket om att vara ett tryggt, coachande stöd till chefer - någon som ger vägledning och skapar förtroende i både vardagliga och komplexa situationer. I din roll stöttar du i arbetsrättsfrågor och förhandlingar, samtidigt som du driver proaktivt arbetsmiljöarbete inom det psykosociala området. Du blir en del av vårt engagerade People-team inom Energy Networks, där vi tillsammans driver verksamhetens HR-agenda och samarbetar tätt med HSE och vår People-organisation inom E.ON.
Rollen är placerad i Malmö, men du förväntas kunna resa för att vara närvarande på våra olika kontor runt om i landet.
Dina erfarenheter
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du har gedigen erfarenhet av brett HR-arbete där du har arbetat med olika People-frågor och är van vid att växla mellan strategiska initiativ och operativa utmaningar. Vi ser att du har flerårig erfarenhet av att ha arbetat som HR Business Partner/People Partner i en större organisation. Du har en relevant utbildning, exempelvis som personalvetare eller motsvarande samtidigt som du är trygg i arbetsrättsliga frågor. Vi hoppas också att du har ett genuint intresse för energibranschen som gör att du vill vara med i arbetet med energiomställningen.
Som person ser vi att du är nyfiken, trygg i dig själv och har hög integritet. Du är självgående och tar ansvar, och du visar mod genom att kliva in i nya och ibland utmanande situationer - även när förutsättningarna inte är helt klara. Du har ett coachande förhållningssätt och är duktig på att ställa frågor som öppnar upp för nya perspektiv. Med din förmåga att skapa förtroende och engagemang bygger du starka relationer med både chefer, medarbetare och kollegor. Att ta nya initiativ där du ser ett behov tror vi att du tycker är roligt, samtidigt som du är duktig på att hitta kärnan i komplexa frågor och ser möjligheter där andra ser hinder. Hos oss blir du en del av ett team som får energi genom att dela erfarenheter och stötta varandra. Därför är det viktigt att du trivs i ett nära samarbete, gillar att bolla idéer och vill vara med och hitta lösningar som gör skillnad.
Hur är det hos oss?
Din närmaste chef, Anna Thuresson, leder People & HSE på Energy Networks med tillit och tydlighet. Anna är mån om att skapa ett öppet och inkluderande klimat i teamet, där hög psykologisk trygghet är en självklarhet. Hos oss har vi en kultur där vi lyfter varandra, hjälper till där det behövs och tillsammans tar oss an de utmaningar som uppstår. Anna ser fram emot att se dig växa och vill stötta dig att bidra till att verksamheten når sina mål.
Rollen är ett graviditetsvikariat som sträcker sig från april 2026 och ungefär ett år framåt.
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är 30 januari.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Anna Thuresson, anna.thuresson@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Unionen, Unionen.EED@eon.se
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se
Mats Lundberg, SEKO, +46 730 499778 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "248". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E.On Sverige AB
(org.nr 556006-8420), https://jobs.eon.com/
211 20 MALMÖ Arbetsplats
E.ON Energidistribution AB Kontakt
E.ON Recruiting Team careers@eon.com Jobbnummer
9689797