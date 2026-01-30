People lead (Gruppchef)
Vill du vara med och forma framtidens gruvindustri? Hos oss är det möjligt!
Med över 5 000 experter inom gruvsektorn världen över, varav cirka 200 specialister i Europa, står WSP redo att ta nästa steg och stärka vår gruvaffär i Norden. Med vår globala kompetens som grund bygger vi framtidens lösningar för en hållbar gruvindustri.
Som en del av denna satsning söker vi nu en People Lead till vår grupp Mining & Metals, som idag ingår i sektorn Earth and Environment. Detta är en unik möjlighet att bli en nyckelperson i utvecklingen av vår gruvverksamhet i Sverige och Norden - samtidigt som du blir en del av ett internationellt nätverk med världsledande gruvspecialister.
Vi ser gärna att du utgår från Skellefteå eller Luleå, men för rätt kandidat är andra placeringsorter i landet möjliga. Vill du vara med och forma framtidens gruvindustri tillsammans med ett globalt företag som kombinerar lokal närvaro med internationell styrka? Då är detta rollen för dig!
Om tjänsten Som People Lead (gruppchef) delar du din tid mellan att leda dina medarbetare, utveckla verksamheten och vara verksam i kunduppdrag. Du medverkar till att säkra gruppens kompetensförsörjning, upprätta och bibehålla kundrelationer samt andra försäljnings- och anbudsaktiviteter. I rollen som People Lead har du personalansvar för dina gruppmedlemmar. Tillsammans med Nordic Mining Business Development Lead arbetar ni för ett förtroendefullt och idérikt arbetsklimat inom gruppen. Rollen innebär en unik möjlighet att vara med och utveckla WSPs gruvaffär i Sverige i nära samarbeta med våra gruvkollegor i Finland och Europa.
Att vara People Lead hos oss innebär även att du att antingen kommer att arbeta som uppdragsansvarig, projektledare, teknikansvarig eller senior konsult i aktuella projekt. Ansvaret är brett och miljön är mycket stimulerande.
WSP är en global koncern och vi jobbar tätt med kollegor internationellt, framförallt i England och Kanada. Delaktighet i internationella gruvprojekt är troligt om intresse finns.
Du har minst högskoleingenjörsexamen eller annan likvärdig utbildning med inriktning mot relevant teknikområde. Förslagsvis inom tillståndsrådgivning, geoteknik/avfallshantering, vattenteknik eller likvärdigt.
För att trivas och utvecklas i den här rollen tror vi att du har mångårig erfarenhet av gruvindustrin, som konsult, entreprenör, projektledare eller från bolagen. Genom din arbetslivserfarenhet har du skaffat dig god förståelse av branschen och har goda relationer inom
Som person är du strukturerad, engagerad och affärsdriven. Du ser tydlig kommunikation som en naturlig del av ditt arbetssätt och inspireras av andras framgång. Vi ser också att du är van vid att leda och fördela arbetsuppgifter inom en projektgrupp.
Då de flesta av våra handlingar och det språk vi kommunicerar på är svenska, behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska språket. Även goda kunskaper i engelska är något du behöver ha, då WSP är ett globalt företag där arbete på engelska förekommer.
För frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, tveka inte på att ta kontakt med oss!
Rekryterande chef, Charlotte Odenberger, charlotte.odenberger@wsp.com
Rekryteringsansvarig, Jesper Steenberg, jesper.steenberg@wsp.com
Anställningen Tillsvidareanställning heltid 100%. Tillträde sker snarast möjligt enligt överenskommelse.
Välkommen in med din ansökan så snart som möjligt! Urval sker löpande men vi vill senast få in din ansökan 2026-02-28.
OM WSP I SVERIGE WSP är en av världens ledande teknikkonsulter. Med en enastående bredd av ingenjörer, rådgivare och forskare förenas våra globala talanger för att utveckla lokala lösningar.
WSP är verksamma i över 50 länder och har cirka 73 000 medarbetare, eller som vi säger Visionärer. På WSP i Sverige jobbar cirka 3 800 konsulter med att leverera innovativa projekt inom transport, infrastruktur, byggnation, miljö, projektledning, strategisk rådgivning och energi.
Följ oss gärna på WSP Sverige (LinkedIn), WSP Sverige (Facebook), eller @wspsweden (Instagram) för en närmare inblick i vår verksamhet samt hur en dag i arbetet kan se ut för våra medarbetare.
